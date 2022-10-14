卓慧思記者會再跪低　稱將提高企業稅　讓市場相信英政府財政紀律

英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）10月14日離職後。英國首相卓慧思（Liz Truss）在10月14日晚上出席記者會。她稱，很明顯，她有份主導的部份「迷你預算」超出市場的預期，政府需安撫市場。



她稱從上任第一天起，就雄心勃勃地想要發展，她指自2008年以來，英國的潛力被抑制了。

她稱希望英國實現低稅收、高工資、高增長的經濟。這是她被其政黨選出來的原因，這一使命依然存在。

她說人們現在想要穩定，惟目前全球經濟狀況惡化，政府履行使命的方式必須改變。她稱需把英國置於長期可持續增長的基礎上。

她說很明顯，政府的部分「迷你預算」超越市場的預期，政府需要安撫市場。

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她說政府現在需要採取行動，讓市場相信政府的財政紀律。她稱將繼續提高企業稅（由19%增至25%）。此外她也稱，政府支出增長幅度將低於計劃。

英國天空新聞此前報道，她正積極討論撤回更多「迷你預算」方案內容，當中可能涉及企業稅。

她在記者會上說，將維持上調企業稅——原本的方案是擬取消加稅——倘維持加稅這將為庫房增加180億英鎊稅收。

她說政府將採取一切必要措施，確保債務佔本地生產總值（GDP）的比重在中期下降。她說公共部門將變得更有效率。

圖為2019年7月17日競選保守黨黨魁的候選人侯俊偉（Jeremy Hunt）在倫敦出席husting（競選演講拉票活動）時發表講話。他曾任英國外相，亦曾在數月前與卓慧思競爭黨魁之位。（AP）

她說新任財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）和她一樣有同感。他將看到政府爲家庭和企業提供的支持。她說英國將渡過風暴，實現增長。她稱候俊偉將負責發布中期財政計劃。

她說自己採取果斷的行動，而她將永遠爲國家利益而行動。她稱自己的首要任務是確保政府提供國家所需要的經濟穩定。

在談及前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）時，她稱感謝他深厚友誼與支持，表示辭職是他的決定，並感謝他這麼做是「考慮到國家利益」，並以大局為重。前財政大臣關浩霆在個人Twitter賬戶上發布辭職信，證實他是被要求離去。

她在問答環節中被問及是否就民意調查中保守黨支持度下滑而道歉，她沒有正面回應。

英國經濟：圖為2022年9月23日，英國首相卓慧思在首相府門外走過。圖中左方伏在窗台上的，是首相府「首席捕鼠官」Larry。對照已在首相府「工作」11年的Larry，是次「迷你預算」風波會否重擊卓慧思仕途，備受外界注視。（AP）

上月公布減稅方案引致股債匯市場動蕩

上月初上任的關浩霆在9月23日提出價值450億鎊（約3,942億港元）的刺激經濟計劃，但沒有詳述如何籌集資金，打擊市場對英國政府財政穩健的信心，令英國資產被大舉拋售，促使英倫銀行在9月28日啟動緊急買債措施托市。

英倫銀行行長貝利則重申，緊急買債計劃措施會在周五（14日）結束。英國財相關浩霆指出，若當地金融市場下周重開時再出現動蕩，英倫銀行須為此承擔責任。

《彭博》形容關浩霆及英國政府，有意讓貝利成為潛在市場動蕩的代罪羔羊。

英倫銀行實施緊急買債計劃，是希望壓抑英國債息。在周三（12日）英倫銀行在市場上購入44億英鎊國債，為啟動該計劃以來投放的金額最多的一日。