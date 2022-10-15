俄烏局勢｜普京稱無意與拜登會面　未決定是否出席G20峰會

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月14日表示，目前沒有需要與美國總統拜登（Joe Biden）會面，以緩和兩國的緊張關係。



普京在哈薩克被問到會否在11月到印尼出席二十國集團（G20）峰會期間，與拜登舉行會談的可能時，稱應該問拜登是否有舉行對話的準備，他認為沒有這個需要。拜登較早前提到，自己無意與普京會面，但暗示視乎情況，不排除與對方交談。

對於G20峰會，普京稱仍未決定會否出席，但強調俄羅斯一定會參與。

而在俄烏戰事上，普京重申並沒有後悔出兵，稱俄羅斯所做的一切都是正確，同時警告北約部隊與俄羅斯衝突會導致全球災難。他同時提到，俄羅斯的部分動員令會在兩週內結束，又表明現在不會大規模空襲烏克蘭，指莫斯科一直沒有以摧毀烏克蘭為目標。

天空新聞引述位於波羅的海國家拉脫維亞的獨立新聞網站Meduza報道，普京稱願意與烏克蘭商討和平協議及撤出赫爾松（Kherson）地區的可能，但大前提是不會討論克里米亞（Crimea）問題，以及俄軍繼續控制頓巴斯（Donbas）地區。

普京之後表示，對與烏克蘭談判持開放態度，惟遭對方拒絕，因此有需要中間人協調，並指出中國和印度都支持以和平對話方式解決問題。