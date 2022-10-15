《哈利波特》「海格」英國男星Robbie Coltrane離世　終年72歲

著名電影《哈利波特》（Harry Potter）飾演半巨人海格（Hagrid）的蘇格蘭男星科爾特蘭（Robbie Coltrane，又譯羅比寇特蘭）在10月14日離世，終年72歲。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，與科爾特蘭合作四十年的經紀人賴特（Belinda Wright）表示，對方在蘇格蘭福爾柯克（Falkirk）一間醫院內離世，但沒有透露死因。

Robbie Coltrane飾演的海格（左）因巨人形象深入民心，又時常幫助哈利波特（右），自然成為影迷最愛之一。（劇照）

科爾特蘭原名麥克米倫（Anthony Robert McMillan），他在1979年出道，其後參演多套電視和電影，包括劇集《Cracker》、占士邦（James Bond）系列電影《新鐵金剛之金眼睛》（Goldeneye）及《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough）。

除了「海格」外，Robbie Coltrane曾在《新鐵金剛之金眼睛》與占士邦為敵。（劇照）

不過講到最具代表性的角色，相信非海格莫屬，賴特形容，科爾特蘭飾演的海格為世界的兒童和成年人帶來歡樂，而且在過去20年，來自支持者的書信不絕，認為對方以海格的身份流芳百世。

夥拍科爾特蘭多年、飾演哈利波特的男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）及原作者jk羅琳（J.K. Rowling）分別留言悼念，大讚對方生前幽默、充滿天份和絕無僅有。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）則認為科爾特蘭是一位多才和演技深入民心的演員，無論是喜劇到鋒芒畢露的作品都可以勝任。

科爾特蘭在2006年獲頒大英帝國勳章（OBE），表揚他對演藝界的貢獻。他離世後，遺下一對兒女、前妻和胞姊。