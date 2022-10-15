梵高逾6億名畫遭淋番茄湯　英國示威者抗議新石油天然氣項目

撰文：張顥庭
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2名關注氣候變化的示威者，為抗議開採化石燃料，向英國國家美術館（The National Gallery）內一幅價值逾8400萬歐元（約6.4億港元）的梵高名畫《向日葵》（Sunflowers）潑淋罐頭番茄湯。

據當地媒體10月14日報道，2名屬於反石油組織「Just Stop Oil」的示威者越過展示圍欄向畫作淋潑番茄湯後，再用膠水將左手黏在牆上，要求英國政府煞停新的石油和天然氣項目。美術館稱，因玻璃覆蓋，畫作未受損壞，惟框架輕微受損，經清理後已掛回展覽位置。

倫敦警方以刑事毀壞及嚴重闖入罪名拘捕2人。其所屬團體隨即往警察總部抗議，部份人一度堵路，阻塞交通。警方稱24人被捕。

《向日葵》為荷蘭著名畫家梵高的一系列畫作，呈現了向日葵由盛放到凋謝各階段的形象，其中5幅分列於全球各地的美術館。今次被淋潑的是《向日葵》第四版，屬1888年作品，現價值估計8400萬歐元（約6.4億港元）。

圖為涉事的梵高名畫，向日葵第四版。現藏於英國國家美術館。（英國國家美術館藏）
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