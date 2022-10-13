日本自由行｜關西秘境城崎溫泉鄉積極吸外國客　重開玄武洞等景點

日本開放外國遊客自由行，讓不少人相當期待。其實當地很多景點設施，早從年中開始，就已經準備好迎接外來客，下半年也舉辦了不少活動，在大家出發赴日之前，先帶您感受日本各地的美景。



先來看看關西地區，兵庫縣北部豐岡市的「玄武洞公園」，已經有160萬年以上的歷史。「玄武洞公園」因火山爆發後的熔岩冷卻而自然形成令人歎為觀止的景象，不僅於1931年被指定為日本天然紀念物，更被山陰海岸地質公園指定為野外學習場所之一。

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先前，「玄武洞公園」以「戶外自然博物館」的概念維護整修，於9月重新開園。玄武洞因為過去人工採石，形成了巨大洞穴，裏面的青龍洞，更有霸氣的柱狀節理地形，更是壯觀。而重啟初期一個月的夜間點燈，也讓不少上門的遊客，感受到璀璨燈光所襯托的大自然魔幻之美。

除了「玄武洞公園」，豐岡還有相當知名的城崎溫泉。這裡就像是大型的傳統日式旅館，到站之後有七個外湯可充分享受，從街道一路感受溫泉之鄉的氣息。

雖然疫情影響，好長一段時間沒有外國遊客，城崎溫泉的旅館也趁着當下改裝重新設計，現在的城崎溫泉，有旅館增設了戶外游泳池、室內健身房，還有旅館在中庭，規劃出能劇舞台而引發話題，也有旅宿在古典中加入了童趣元素，像是木屐房門，以及融入繪本與插畫設計等等，一樣的詩意溫泉，改變的城崎，正在等待遊客上門。

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