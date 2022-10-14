疫情｜BF.7還是XBB.1　今冬新冠病毒變異株主流是什麼？

新冠疫情持續至今3年，各國逐步放寬。不過各地近日冒出多款變種，其中兩款成為了焦點，分別是Omicron的BF.7亞種及XBB.1亞種。其中BF.7似乎有取代今天BA.5成為主流病毒的趨勢。



Omicron BA.5變異一直是近月的主要病毒株，不過在歐美地區，近日出現了新的變異亞種BF.7，感染人數有持續上升的趨勢。

BF.7感染逐步擴大

BF.7是BA.5.2.1.7的縮寫，也能從名字中看出這是BA.5亞種中突變而成的新變種。與BA.5及過的新冠變種病毒相同，BF.7在刺突蛋白上出現了變異，並有着BA.5的各種高傳染性。且根據數據顯示，BF.7似乎較BA.5傳染力更高。

圖為10月11日，白宮正在做有關新冠疫情的報告，表示疫情仍未結束。（AP）

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數字，在過去一個月BF.7在美國報告的數字正快速上升。BA.5變種從9月初的85.5%下降至今天的79.5%，而BF.7則從只有0.9%大幅增加至今天的4.5%。

在歐洲地區如丹麥、德國和法國也相同，BF.7佔新染疫的個案中約10%，並持續上升。中國今天在多地爆發的疫情，也是來自BF.7的感染。因此可見BF.7正有成為主流病毒的趨勢。

XBB.1的亞種逃逸力更強

另一個值得注意的，是XBB.1亞種。XBB.1同樣是Omicron的亞種，但來自BA.2亞種的結合變異。目前除了香港，XBB.1在東南亞其他地區，如孟加拉和新加坡均有報告。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，XBB.1對疫苗免疫的逃逸能力相當強，傳染能力相信會更高。不過由於會球感染個案仍屬少數，暫時未被世界各地列作焦點監測對象。

不過即使如此，BF.7和XBB.1也不見得增強的致病能力，注射疫苗亦相信能大幅降低重症機率。隨着冬季漸近，呼吸道疾病轉趨活躍，多地專家均呼籲人們盡快接種疫苗，同時注意防疫及個人衛生及健康，防止感染。