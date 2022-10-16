日本資助民眾國內旅遊計劃上路　多地現人潮　東京車站大排長龍

日本政府為推動國內旅遊而補助一定費用的「全國旅行支援」上路後，10月15日迎接第一個週末，包括京都市在內各觀光景點都可以看見爆量人潮。



根據日本放送協會（NHK），位於京都市東山區的清水寺是世界遺產，它前方的清水坂2旁有許多紀念品店及餐飲店。

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報道指，京都市15日天朗氣清，不少觀光客及修學旅行學生來往於清水坂。其中，有遊客選擇和服出租店家體驗穿和服並拍照留影。

這間和服出租店表示，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，過去2年多來幾乎沒有外國觀光客，連國內觀光客也減少，不過目前不僅國內旅客逐漸增加，外國觀光客也因為日本政府放寬邊境措施而開始回流，15日就有來自香港的一家人來店。

↓位於三重縣的伊勢神宮今天也受惠於好天氣，一早就湧現遊客前來參拜↓

共同社指，東京車站東海道新幹線月台今天一早就出現大量候車旅客。報道引述要跟朋友前往關西地方旅行的千葉縣27歲上班族說，可以看到有外國旅客，感覺回到疫情前的生活。這名上班族認為，疫情或再度擴大，所以要趁現在及時行樂。

除東京都20日起才實行外，日本46道府縣從10月11日正式實施「全國旅行支援」。