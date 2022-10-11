日本自由行｜等了3年終於能去日本　羽田機場大量旅客回歸

日本10月11日正式放寬入境限制，撤銷每日入境人數上限，重啟免簽證優惠，並容許個人自由行的旅客入境。在日本各地機場能看見拿着一包二包的旅客入境，不少訪日旅客都表示，已等待這一天很久。



在東京羽田機場，有從印度來日的旅客，表示自己已一直等待去日本很久很久：「隔了3年終於可來日本，真是讓人高興。」

有從以色列抵步旅客表示，在疫情前已準備去日本旅行，所以等了這一天很久。另一名同樣從以色列來日的旅客表示，在得悉11日會開關後，已即使準備旅行：「雖然機票有點貴，但幸好也不算非常昂貴。」

圖為10月11日，日本東京羽田機場。日本正式開關，攜着大小行李的旅客再次來到日本。（AP）

從新加坡飛往羽田，全日空（ANA）的空中服務員表示，在疫情的期間旅客十分少，偶爾會有機組人員比旅客還要多的情況：「那時會感到每班機航行的時間都很長。但今天的航班是爆滿的，這次飛行可謂相當充實。」

日本6月首次重開邊境讓旅客入境，但礙於簽證及旅行團限制關係，回歸的旅客依然很少。日本政府後進一步放寬入境限制，最後在10月11日撤銷每日入境人數上限、重啟包括香港在內的多地免簽證優惠、並容許個人自由行的旅客入境。只要有認可的接種證明書，或訪日前72小時內的陰性檢測報告，即可免隔離入境。

官方長官松野博一表示，希望能利用日圓疲弱的優勢，讓日本與國際的交流變得活潑，為社會經濟活動注入動力。