紐倫港變紐倫坡│新加坡吸引頂級外來人才之道

導讀：英國智庫Z/Yen和中國發展研究院編制的全球金融中心指數（GFCI）昨日公布最新排名，香港由第3名降至第4名，而新加坡排名則連升3級。「紐倫港」全球三大金融中心，香港傳統金融地位恐不保，被獅城追過，其中疫情間香港金融及高管人才流失問題顯著，新加坡亦全力吸納人才。



作者：詹紹香、新加坡公司財務人員



當意識到某些方面的人才不足或缺乏時，政府在引進國外人才的同時，重要的是通過多種途徑培養本國人才隊伍。

李顯龍總理在今年的國慶群眾大會上指出，人才對國家的成功至關重要，新加坡須不斷建立全球一流的人才庫。除了壯大本地人才外，也必須吸引和留住國際頂尖人才。人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍8月底宣佈，對就業準證制度進行幾項改革，其中一項是推出「頂級專才準證」。持這張準證的頂尖人才可同時創業、經營或為多家企業工作。申請者的月薪須至少3萬元或在各自領域中有傑出成就。

政府的初衷是通過「頂級專才準證」，為頂級專才來星工作創業開闢便利通道，在世界人才競爭生態系統中處於優勢地位。

引進外來頂級人才，做好了，能有四兩撥千斤的效果。外來人才在彌補本地人才短缺的同時，也把學識和經驗帶來本地，讓本地人有向高手學習的機會，推動本地人才的培養和成長。人才的優勢會吸引更多企業在本地投資擴展，進而為國人創造更多就業機會。如果沒有處理好，則會導致本地人怨聲載道，外來人才也會變成匆匆過客，曇花一現之後很快消失，甚至到處流傳新加坡排外和盲目自大的臭名。因此，引進外來頂級人才有幾方面要注意。

表一：香港、新加坡兩地不同身份的權利和義務（依居留權和國籍）。（01製圖）

表一：香港、新加坡兩地不同身份的權利和義務（依居留權和國籍）。（01製圖）

首先，新加坡政府要積極培養本地人才，人才自給也是一個國家獨立自主的重要體現。如果頂級人才或某些關鍵領域的人才一直匱乏，只能依靠外來人才，國家的發展就可能受制於人。一個國家可能因資源、技術等方面被別國卡脖子，人才短缺同樣可能被別國卡脖子。尤其如果沒有本國的人才儲備，多方面的高新技術人才都須要從別國長期引進，國家的發展也很容易受別國控制。因此，當意識到某些方面的人才不足或缺乏時，政府在引進國外人才的同時，重要的是通過多種途徑培養本國人才隊伍，如通過本地教育，或選派人才去他國學習等方法，建立起本國的人才梯隊，才是最終的解決之道。

其次，培養本地人終身學習的習慣和對學習的熱忱。在科技快速更新迭代的背景下，上學學到的一技之長很難一輩子不過時，因此終身學習的理念和學習能力的培養，比學到某種知識更重要。教育應該重在激發學習興趣和培養學習能力，培養見識和眼界，而不是單純地灌輸知識。

當前的應試教育體制，許多孩子在過早分流的應試教育之下，被過早定義了人生。不管是成績好的還是成績差的，在考分決定所上學校的考試機制下，大家過早對學習和探索新知失去了興趣，更多的是想在眼前的各種升學考試中跑贏同齡人，希望一考定終身，考試過後永遠不用再學習。

第三，對頂級外來人才要儘量本土化，通過多方渠道引進他們之後，要有吸引他們留下來的硬件和軟件。這不光只是通過給外來人才高薪吸引他們來星，還要有友好宜居和親家庭的環境，讓他們的直系家人如配偶和孩子，都能順利來星生活。如果家人都能一起融入本地生活，外來人才被本地化，包括成為本地永久居民甚至公民的概率將大大提高。

新加坡因出生率偏低導致人口萎縮，要滿足本地長遠發展的人口替代需要，不得不引進外來人才成為永久居民和公民。這些有着獨特技能的頂尖外來人才，當然首先應該成為我們積極爭取成為本地人的潛在對象。因此在引進頂級外來人才之時，要有長遠思維，儘量朝着把他們轉為本土人才的方向努力，提供多方面的便利，讓他們來了之後心甘情願成為本地人。

最後，本地人要有包容和客觀的心態，不要把遇到的問題都歸結到外來人才，更不能排外仇外。頂級外來人才收入高，不是他們搶了本地人的飯碗，而是他們的確具有「高新特精」獨一無二的頂尖技能，就算他們不來，企業也不會無端把這些高薪分給本地人。外地人與本地人不是零和博弈，而是良性競爭互促的關係，因為生於憂患，死於安樂。當有競爭壓力時，人們才會珍惜已經擁有的，並且努力精進，因為競爭就意味着優勝劣汰。沒有競爭或任何壓力，人就容易盲目自大而不思進取，最終慢慢退步而被淘汰。

星政府有策略地引進頂級人才，願頂級外來人才為我們的發展提速增效，民眾能以熱情包容的姿態歡迎他們。