二十大︱新加坡學者解讀：報告內容基本延續此前施政方向

全長72頁的中共二十大報告涵蓋中國政治、經濟、社會、軍事等各個領域，但受訪學者向《聯合早報》指出，報告內容基本延續中共此前施政方向，缺乏新穎提法和提振市場信心的表述。



新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦直言，二十大報告是一份「毫無波瀾」的報告。他說，在中國經濟逆風加大、民營經濟信心受挫之際，市場期待報告針對支持經濟發展、放寬行業管控、調整防疫措施等課題釋放更明確的信號。不過，這些都沒有在報告中出現。

美國智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）也認為，這份由中共總書記習近平宣讀的報告，沒有一處不是完全遵循「習近平思想」和中共此前一再宣揚的「正確」方針路線。

2022年10月16日，中共二十大開幕，中國國家主席習近平在台上演講（Mark Schiefelbein／美聯社）

對於外界關注的防疫政策，二十大報告中提到中共「堅持動態清零不動搖」，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。不過，報告並未對下一階段防疫措施進行具體部署，僅稱會健全公共衛生體系，提高重大疫情早發現能力，加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性的疾病傳播。

台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析，二十大報告中的規劃在未來五年都會推行，因此，中國何時會解封開放等不確定性較高的內容不會列入報告，「（防疫）只能當作過往執政的功績來講。」

政大國際關係研究中心主任寇健文則指出，二十大報告中的多數概念，包括相對較新的「中國式現代化」提法，均不是第一次出現。「可以說報告沒有提出新的方向，但從另一個角度看，也可以說是政策具有連貫性。至少我們清楚地知道，共同富裕還會是未來五年的執政重點。」

2022年10月16日，中國各地、各機關代表在北京出席中共二十大（Mark Schiefelbein／美聯社）

報告將「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」作為中共中心任務，並給出「中國式現代化」的明確定義，指出這是中共領導的社會主義現代化，包含人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路的特點。

另一方面，二十大報告首次以「國家安全」課題自成一章，強調要推進國家安全體系和能力現代化，統籌外部安全和內部安全、國土安全和國民安等。

中國文化大學社科院院長趙建民說，10年前中共提出的國家安全戰略更側重國內安全，例如社會抗爭事件等問題。但近年來，中共開始強調外部環境對國家安全的威脅，「顯然高層覺得國際大環境對國家主權和領土的安全挑戰，已遠遠超出內部社會紛擾。」

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