二十大｜多國政黨政要發表祝賀

中國共產黨10月16日召開第20次全國代表大會之際，朝鮮勞動黨中央委員會、越南共產黨中央委員會、寮國人民革命黨中央委員會、古巴共產黨中央委員會分別致電致函祝賀。



根據新華社，他們就中共二十大勝利召開向中共中央表示熱烈祝賀。

朝鮮勞動黨中央委員會表示， 朝中同志般的紐帶關係凝聚兩黨最高領導人的心血， 朝鮮勞動黨願與中國共產黨一道，為進一步鞏固這一紐帶關係，在朝中關係各領域更加有力地彰顯其生命力而積極努力。

越南共產黨中央委員會則指，堅信這次大會將提出一連串重大路線方針，為勝利實現2035年基本實現社會主義現代化、本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國的目標錨定前進方向。

老撾人民革命黨中央委員會表示，中國共產黨和中國人民取得的歷史性成就，為包括寮國在內的廣大發展中國家提供寶貴經驗、樹立成功典範，也為全球發展事業作出重大貢獻。

古巴共產黨中央委員會稱，中國共產黨之所以能取得這些成就，是因為黨的歷代領導人始終踐行馬克思主義，古巴共產黨重申奉行一個中國原則的堅定立場，堅決反對任何干涉中國內部事務的企圖。

古巴還稱，中國提出一帶一路倡議、全球發展倡議和全球安全倡議，令人稱道，黨際關係是古中關係的支柱和重要組成部分，為持續加強兩國各領域特殊友好合作關係確定了政治方向和堅定的共同意願。

除了上述政黨，還有不少世界政黨政要和友好人士熱烈祝賀中共二十大召開，包括俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、斯里蘭卡總統維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）、巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）和蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）。