俄烏戰況｜俄稱多區擊退烏進攻　澤連斯基：頓巴斯2地正激烈戰鬥

俄羅斯國防部10月16日表示，俄軍部隊擊退烏克蘭部隊在東部頓涅茨克（Donetsk）、南部赫爾松（Kherson）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）等地區的進攻。



俄羅斯國防部稱，俄軍造成敵人重大損失，正繼續使用遠程精確制導武器對烏克蘭軍事和能源目標進行空襲。

頓涅茨克的地方政府大樓起火，尼古拉耶夫州工業基礎設施也發生火災。敖德薩市（Odesa）和切爾卡瑟州（Cherkasy）當地政府還發布防空警報。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）16日在Facebook稱，東部頓巴斯（Donbass）的2個城鎮索列達爾（Soledar）和巴赫穆特（Bakhmut）正進行激烈戰鬥。

克宮：北約已事實上捲入烏克蘭衝突

根據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，北約（NATO）已事實上捲入烏克蘭衝突，但俄羅斯將把對烏克蘭的特別軍事行動進行到底。

佩斯科夫接受傳媒採訪時稱：「這大概需要在國內進行經濟動員和其他動員。基輔政權是一回事，北約潛力是另一回事。這是額外的負荷。但我國潛力讓我們能在這種情況下繼續開展行動。」