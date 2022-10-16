俄烏戰況｜澤連斯基：當前最艱困戰線在烏東巴赫穆特

親俄羅斯部隊宣布向烏克蘭東部城鎮巴赫穆特（Bakhmut，舊稱Artemivsk）推進後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月15日表示，此處如今堪稱局勢「最為艱困」的戰區。



澤連斯基在Facebook發布的每日談話中稱：「頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）地區的情況持續處於非常嚴峻，最困難的（戰線）是巴赫穆特附近，我們像前幾天一樣，仍堅守陣地。」

烏多地再遭攻擊

烏克蘭官員15日稱，首都基輔（Kyiv）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和哈爾科夫（Kharkiv）遭俄軍攻擊。

扎波羅熱州長斯塔魯赫（Oleksandr Starukh）指，俄軍以S-300導彈及伊朗製無人機襲擊當地，能源基礎設施因而被損毀。

在基輔，烏克蘭能源公司（Ukrenergo）稱，導彈襲擊導致基輔附近一個關鍵能源設施嚴重損壞，維修人員正就恢復電力服務展開工作，但可能進一步停電。

涉克里米亞大橋爆炸案人員被捕

俄羅斯衛星通訊社16日報道，克里米亞大橋爆炸涉案人員索洛姆科（Roman Solomko）在克里米亞被捕。

索洛姆科的兒子向記者證實上述消息並稱，他的父親為向報關員付錢而前往格魯吉亞。