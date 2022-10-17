德黑蘭監獄火警8死　拜登聲援示威者遭伊朗斥干涉國家事務

伊朗連日示威之際，首都德黑蘭（Tehran）一間收容政治犯及反政府人士的監獄10月16日發生大火，至少8人死亡。當被問及這件事，美國總統拜登（Joe Biden）表示，伊朗人民上街抗議的勇氣，讓他很驚訝。



根據白宮網站，拜登在美國俄勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）會見傳媒期間，記者告訴拜登，伊朗伊溫（Evin）監獄發生一場可怕的火災。

拜登隨後稱：「伊朗政府是如此壓抑，你只能對那些在街頭遊行的人懷有極大的尊重」。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）17日批評道：「美國總統允許自己透過言論在另一個國家煽動混亂、恐怖和破壞，（他）應被提醒伊斯蘭共和國開國元勛（The Founder Of The Islamic Republic）的永恆話語，即美國偉大的撒旦」。

根據伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting，IRIB），大火造成最少4人死亡，61人受傷。平衡通訊社（Mizan News Agency）其後指，死亡人數已上升至8人。

伊朗學生通訊社（ISNA）17日報道，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）稱拜登透過支持暴動，干涉伊朗國家事務。

德黑蘭監獄火警

美聯社引述伊朗國營的伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，一名高層保安官員指，伊溫（Evin）監獄內其中一區的囚犯與獄卒爆發衝突，囚犯向一個放滿囚衣的倉庫縱火，引起大火。

該名官員稱，肇事囚犯與其他囚犯分隔開，現時情況已完全受到控制，消防員亦到場撲滅火勢。

網上流傳的片段顯示，監獄內湧出大量濃煙，並有多次槍聲。目擊者稱當局封鎖連接監獄的道路和公路，而且聽到從監獄方向傳出至少三次爆炸聲，另外該區的互聯網亦被封鎖。

伊朗的反政府示威踏入第五週，德黑蘭檢察官強調，監獄衝突事件與示威無關。