伊朗頭巾示威｜官媒發布阿米尼暈倒影片　疑為力證死因不涉毆打

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日因頭巾「戴得太鬆」被宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，3天後死亡。她的家人稱她生前曾被毆打，但官媒釋出影片，以此證明她是在眾目睽睽下暈倒。



警方指她死於心臟病，但死者家屬不接受，與官方就她的死因各執一詞。她的死觸發全國多地示威，甚至蔓延海外。即使伊朗最高領袖哈梅內伊公開表示為她的死心碎，亦無法緩和示威者情緒。

阿米尼的家人稱她生前曾遭警察毆打。但官媒引述驗屍報告報稱，她是死於本身已有病。另一官媒則公布她在警局內暈倒的閉路電視影片，似乎是想藉此證明，她未有被打，是自己突然昏倒。

伊朗電視台SNN TV公布的閉路電視影片顯示，阿米尼在警局內與女警交談，女警檢查她的頭巾。然後阿米尼雙手抱頭並暈倒。當時有醫護人員到場檢查她的身體狀況，她最後被送上救護車。

驗屍報告：「潛在疾病」

但伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）10月7日稱，驗屍報告顯示，阿米尼死於由腦缺氧導致的多重器官衰竭。

報告指，她因「潛在疾病」（Underlying diseases）而暈倒，但報告沒提及她是否有受傷。內文提及她暈倒後，一度恢復意識。

報告稱，阿米尼病發時，有人在最初關鍵的數分鐘內為她進行心肺復蘇但無效，她出現嚴重缺氧情況，因此導致腦損傷。

伊朗「頭巾示威」：伊朗22歲女子阿米尼因被指戴頭巾戴得太鬆，2022年9月23日被道德警察帶走，在拘留後突然昏迷，最後宣告死亡。全國多地爆發大規模的抗議示威，而且蔓延至多個國家。圖為2022年9月21日，有人美國紐約聯合總部附近進行集會，印有死者肖像照片的標語牌被放在地上。（AP）

死者家屬：她腦部遭重擊

英媒10月7日稱，阿米尼的父親說，她的腿有瘀傷，他要求警方對女兒的死負責。

阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）9月19日稱，一個以英國倫敦為基地的媒體取得阿米尼的電腦掃描（Computed Tomography，CT）圖片，顯示她有頭部骨折、出血和腦水腫的情況。

名為Iran International的衛星新聞頻道從一個黑客組織取得掃描影像，顯示她頭部右側因顱骨受嚴重創傷而導致顱骨骨折，這證實她的家人和醫生之前關於她頭部被擊中數次的說法。