伊朗頭巾示威踏入第4週　NGO稱伊朗總統訪問大學遇上抗議

伊朗庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）被指戴頭巾「戴得太鬆」9月13日被宗教警察捕，拘留期間昏迷，3天後死亡，由此引起的全國示威已持續4週，且蔓延校園。伊朗總統萊希8日訪問一所女子大學時，傳有人對他高叫反對口號。



伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）8日到訪在德黑蘭女子大學扎赫拉大學（Al-Zahra University）。總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）稱現場有年輕女子在會場外高喊「壓迫者去死」。

تجمع امروز جمعی از دانشجویان دانشگاه الزهرا هم‌زمان با حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه.....

با شعار رئیسی برو گمشو✌️#IranRevolution#IranTruth pic.twitter.com/pfO7xOnQCo — 🌱Bahar🍃 (@BaHaR_Baghi) October 8, 2022

伊朗國營電視台播出萊希對師生發表講話，他稱敵人幻想可在大學實現他們的邪惡目標，他們所不知的是，學生和教授很警覺，不會讓他們做得到。

伊朗女子阿米尼被指戴頭巾「戴得太鬆」2022年9月13日被捕，拘留期間昏迷，3天後死亡，由此引起的全國示威已持續4週，並蔓延至校園。圖為2022年10月1日，伊朗德黑蘭大學校園催淚彈煙霧彌漫。（AP）

伊朗官媒10月7日報道阿米尼的驗屍報告，稱她死於潛在疾病，並非死於頭部、器官或四肢重創，國營電視台也播出據稱是阿米尼進入警局後的影片，顯示她在眾目睽睽下昏倒，看來是想藉此證明她的死與警察無關。

惟此舉未能緩和示威者情緒，示威踏入第4週。法媒引述一些人權組織稱，迄今示威中的死亡人數已有185人、數百人受傷，以及數千人被拘。