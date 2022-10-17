美國中期選舉︱拜登11月赴佛州　走訪2024年總統大選潛在對手地盤

美國總統拜登（Joe Biden）11月將走訪共和黨2024年總統大選潛在候選人德桑蒂斯（Ron DeSantis）的地盤。



英媒報道，美國白宮10月16日宣布，拜登將於11月1日到佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale），為挑戰佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）席位的民主黨候選人克里斯特（Charlie Crist）站台。

克里斯特曾擔任州長和國會議員，在民調中落後於德桑蒂斯。

佛州幾周前遭颶風伊恩（Hurricane Ian）襲擊，拜登和德桑蒂斯一起視察佛州災情，公開互動良好。拜登形容兩人在救災行動中「緊密合作」。

美國總統拜登10月6日到IBM位於紐約州寬設施內視察，旁邊為IBM行政總裁克里希納（Arvind Krishna）。（AP）

但拜登和德桑蒂斯很可能是2024年總統大選的競爭對手。如果拜登尋求連任（事實上拜登之前已表明打算尋求連任），而德桑蒂斯競選共和黨提名，並成功擊敗正在考慮「復出」的前總統特朗普，兩人就會在2024年對決。

德桑蒂斯在共和黨內人氣很高，而且他在新冠肺炎（COVID-19）疫苗、外來移民和墮胎權等多個政策問題上，都與拜登唱反調。

拜登在中期選舉的競選尾聲階段到佛州為克里斯特催票，或表明民主黨仍未放棄在德桑蒂斯的大本營打敗他的希望。這也可能反映了拜登要對潛在的對手發出更強有力的挑戰姿態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

