拜登搭肩美少女　靠近耳畔低聲提供「戀愛建議」　詭異一刻全被拍

撰文：TVBS新聞網
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霍士新聞（FOX NEWS）報道，美國總統拜登（Joe Biden）於加州時間14日參加爾灣谷學院活動，發表關於美國家庭生活的演講。

他在會後合照時，向站在正前方的一名少女傳達了他的「戀愛建議」——「30歲前，別跟男人認真」。

該名少女聞言看來感覺不舒服，以笑掩飾緊張，回過神來之後連忙點頭：「OK，我會記住這一點。」

（編按：不少網民認為拜登的行為令人討厭而且不舒服。名為Vanessa Peveto稱那名可憐的女生根本不想他那隻臭手放在她身上，或向她的臉呼氣。她認為，少女與誰約會或何時與人約會關這位總統什麼事？「他令人作嘔以及覺得不恰當。」

有另一網民為認，那些向小女孩說「等您長大才去戀愛」的說法，真是好怪。

另一名Twitter用家則說，拜登對社交暗示全無概念，看看那女生身體語言，她向後退縮，因他向前靠向她時，她覺得不舒服，「（這）不恰當、變態。」）

特工立即阻止拍攝　點擊放大瀏覽當時情形：

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高齡79歲的拜登除了是2名女兒的爸爸，更是好幾位孫女的阿公，他在學院演講大合照結束後，突然搭上前方不知名少女的肩膀，從身後對她說：「我要告訴我的女兒還有孫女們一件非常重要的事，那就是30歲前別跟男人來認真的！」

原先開心張嘴大笑的少女忽然露出了有些尷尬的表情，但又馬上回過神，點頭回答拜登：「OK，我會放在心上。」

這一切由一旁的美國學生團體「美國轉折點」（Turning Point USA）記者達爾梅達（Kalen D'Almeida）拍下，但隨即被後方的白宮特勤局探員制止。

「你能想像如果是特朗抓住一個十幾歲的女孩並低聲說，『在你 30 歲之前不要認真對男人認真』 時媒體的反應嗎？」保守派評論員霍沃斯（Ian Haworth）批評，「拜登一次又一次這麼做­……然後媒體還會笑着說『那就是我們的喬．拜登』！」

（編按：今年3月，拜登也在出席公開會活動時向年僅8歲的女學生作出類似的「戀愛建議」：「唯一一件我想您們這些女孩子記住的事就是，30歲前別跟男人認真。」）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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