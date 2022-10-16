拜登搭肩美少女　靠近耳畔低聲提供「戀愛建議」　詭異一刻全被拍

霍士新聞（FOX NEWS）報道，美國總統拜登（Joe Biden）於加州時間14日參加爾灣谷學院活動，發表關於美國家庭生活的演講。



他在會後合照時，向站在正前方的一名少女傳達了他的「戀愛建議」——「30歲前，別跟男人認真」。

該名少女聞言看來感覺不舒服，以笑掩飾緊張，回過神來之後連忙點頭：「OK，我會記住這一點。」

（編按：不少網民認為拜登的行為令人討厭而且不舒服。名為Vanessa Peveto稱那名可憐的女生根本不想他那隻臭手放在她身上，或向她的臉呼氣。她認為，少女與誰約會或何時與人約會關這位總統什麼事？「他令人作嘔以及覺得不恰當。」

有另一網民為認，那些向小女孩說「等您長大才去戀愛」的說法，真是好怪。

另一名Twitter用家則說，拜登對社交暗示全無概念，看看那女生身體語言，她向後退縮，因他向前靠向她時，她覺得不舒服，「（這）不恰當、變態。」）

特工立即阻止拍攝 點擊放大瀏覽當時情形：

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高齡79歲的拜登除了是2名女兒的爸爸，更是好幾位孫女的阿公，他在學院演講大合照結束後，突然搭上前方不知名少女的肩膀，從身後對她說：「我要告訴我的女兒還有孫女們一件非常重要的事，那就是30歲前別跟男人來認真的！」

原先開心張嘴大笑的少女忽然露出了有些尷尬的表情，但又馬上回過神，點頭回答拜登：「OK，我會放在心上。」

這一切由一旁的美國學生團體「美國轉折點」（Turning Point USA）記者達爾梅達（Kalen D'Almeida）拍下，但隨即被後方的白宮特勤局探員制止。

「你能想像如果是特朗抓住一個十幾歲的女孩並低聲說，『在你 30 歲之前不要認真對男人認真』 時媒體的反應嗎？」保守派評論員霍沃斯（Ian Haworth）批評，「拜登一次又一次這麼做­……然後媒體還會笑着說『那就是我們的喬．拜登』！」

（編按：今年3月，拜登也在出席公開會活動時向年僅8歲的女學生作出類似的「戀愛建議」：「唯一一件我想您們這些女孩子記住的事就是，30歲前別跟男人認真。」）

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI — Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022

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