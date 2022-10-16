卓慧思備受壓力：英保守黨將討論她的去留　拜登批評英減稅計劃

美國總統拜登（Joe Biden）10月15日表示，英政府的經濟計劃是一個錯誤。英國首相卓慧思（Liz Truss）因減稅方案而面臨可能遭黨友逼宮的局面。



拜登15日在俄勒岡州（Oregon）會見傳媒期間稱，卓慧思提議的結果是「可預見的」，「我並非唯一認為這是個錯誤的人」。

英國《衛報》指，保守黨資深黨員17日將舉行會談，討論卓慧思的去留問題，有些人希望她數天內辭職，也有人稱她是個不受控的人。

有消息人士向該報稱，政府首腦「在位，但不掌權」。

該報的消息人士指出：「這次會議的發起人是前財政部長辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）的盟友，他曾與卓慧思競逐保守黨黨魁之位，但最終後者擊敗他。可能的繼任者包括蘇納克和國防大臣華禮仕（又譯作華萊士，Robert Wallace）。他們準備坐下來並決定接下來該怎麼做。這裏指的是拯救保守黨和經濟。已經到了這種程度。」

《衛報》報道稱，政府成員警告議員們，一年內再次有首相辭職將是對保守黨的打擊，並將導致該黨在議會選舉中失敗。同時，據該報報道，英國內閣內部對首相的支持也在下降。

卓慧思自9月初開始擔任英國首相。她接替約翰遜（Boris Johnson），後者因「牆紙門」及「派對門」等數宗醜聞被迫辭職。

關於新首相辭職的討論與市場對卓慧思提出的經濟倡議的負面反應有關。因此，她解除了關浩霆（Kwasi Kwarteng，又譯作克沃滕）的財政大臣職務並提高企業稅，儘管她曾承諾不會這樣做。新任財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt，又譯作亨特或杭特）在就職的第一天就表示，英國將面臨艱難時期，英國人必須節儉。