美媒：美國對中國晶片公司實施禁令後　美籍高管面臨去留抉擇

美媒10月16日指，某些美籍人士在中國半導體企業身居要職，幫助製造商開發新晶片趕上競爭對手，這些人如今在美國禁止公民協助中國研發先進晶片的新規下陷入困境。



《華爾街日報》檢閱公司文件和企業網站後發現，在16間上市的中國半導體公司中，至少43名高層是美國公民。他們當中許多人在中企擔任行政總裁（CEO）、副總裁（Vice President）或董事長（Chairman）等高管職位。

公司相關文件顯示，幾乎所有高管都是在矽谷（Silicon Valley）為美國晶片製造商或半導體設備公司工作數年後轉投中國晶片行業。

這些美籍高管在任職中國晶片公司前，幾乎都曾在矽谷的晶片製造商或半導體設備公司任職多年。其中有些人是被包括海外高層次人才引進計劃（簡稱：千人計劃）在內舉措吸引到中國。中國政府2008年推出千人計劃，目的是提高研究水平。

英國商業諮詢公司控制風險集團（Control Risks）駐華盛頓特區的全球風險和情報主管曹嘉榮（Dane Chamorro）說，對中國企業的許多高階主管來說，新禁令或迫使他們在工作和美國公民或永久居留身份間抉擇。