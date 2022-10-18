布林肯：中國決心加速兩岸統一　籲北京重返和平立場

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月17日談及台灣議題時表示，北京決心在更短時間內實現統一，不惜採取脅迫以至武力手段。他警告，若台海爆發危機，將衝擊全球經濟，呼籲中方重返和平立場。



布林肯17日於加州史丹福大學（Stanford University）與前美國國務卿賴斯（Condoleezza Rice）對談時表示，數十年來歷經共和黨與民主黨的政黨輪替，美國政府的對台政策皆堅持兩岸分歧應以和平方式解決，然而北京近年對台態度產生變化，已不再能接受現狀，決心在更短時間內實現統一，甚至可能採取武力手段，是「深切破壞現狀並造成極度緊張的原因」。

他談及台海屬國際海運要道，牽連全球經濟，而以半導體產業為例，若台灣的晶片生產因危機而中斷，將震動全球經濟，是以確保和平解決分歧，對美國與全球各國都至關緊要。

布林肯呼籲北京當局，希望北京能「回到重視和平解決兩岸分歧的立場，不要嘗試通過脅迫，或是更壞地，透過武力向目標推進」。

他續稱，美方堅決履行台灣關係法，承諾支持台灣自我防衛能力，但重申一中政策不變，而政策重心在於和平解決分歧。若情況起變化，未來前景將「極具挑戰」，不容樂觀。

中國國家主席習近平16日發表二十大報告時稱，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄對台動武。其後台灣總統府和陸委會作出回應，表示拒絕「一國兩制」。