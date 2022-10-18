烏克蘭｜不用飛彈用無人機　俄羅斯為何改變攻擊策略？

俄羅斯近日使用無人機攻擊烏克蘭，對烏克蘭發動新一輪的空襲，造成平民死傷。這種自殺式無人機增加了烏克蘭的防空壓力，專家表示因無人機便宜又有效，能壓倒常規防空力量。



據當地撿獲的無人機殘骸，相信俄羅斯正在用的，是伊朗製HESA Shahed 136無人機。該無人機在俄羅斯又稱為Geran-2，是一款自殺式無人機。設計上該無人機可突破防空偵測，撞向目標撞成爆炸，簡單來說就是無人機炸彈。

圖為10月17日，在烏克蘭基輔上空發現的俄軍無人機。（AP）

圖為10月17日，圖示俄軍攻擊烏克蘭使用無人機。（AP）

無人機雖較傳統飛彈火箭飛得慢，但體積細少且能低飛，一般雷達難以偵察。加上無人機可以成群結隊大量出動，一波完可再一波，防空部隊很難對付它們。

同時無人機較飛彈便宜，每個平均僅2萬美元；一支巡航導彈可以花超過十萬至百萬美元以上。

過去俄羅斯曾使用類似的無人機戰術攻擊烏克蘭，最早是在9月13日針對卡爾可夫的攻擊。烏克蘭亦有使用美國和土耳其提供的無人機攻擊俄軍目標，包括Switchblade及Bayraktar TB2。其中Switchblade就是自殺式無人機，可撞向俄軍戰車及武裝部隊造成傷害，但烏克蘭未曾使用無人機針對俄羅斯平民攻擊。

烏克蘭目前正使用防空飛彈及電子干擾器擊落無人機，在10月初的時候，烏克蘭稱已成功攔截六成的俄軍無人機攻擊，但要全部攔截顯然有相當困難。