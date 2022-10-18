烏克蘭總統澤連斯基演講稿輯錄成書

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）自俄烏戰爭2月24日爆發後發表的演講被輯錄成書，書名是《來自烏克蘭的訊息》（A Message from Ukraine）。新書有他撰寫的介紹，12月6日出版。



這本書的收益——例如在英國售出的每一本印刷版中，至少60便士會捐給United24。這是他發起的、旨在協調對烏克蘭的慈善捐款的倡議。

這本書的出版權迄今已賣到十個地區，包括美國出版社皇冠及英國的Hutchinson Heinemann。德國的Siedler Verlag、西班牙的Debate及葡萄牙的Vogais等都拿下出版權。

▼澤連斯基與夫人澤連斯卡婭（Olena Zelenska，前譯葉蓮娜）為美國《Vogue》雜誌拍攝電子版封面故事照片惹來強烈批評。

Hutchinson Heinemann就新書發聲明時稱，書中包括他親自挑選的16篇演講，以探討2019年以來烏克蘭的旅程。此外書中有他反思自俄羅斯入侵烏克蘭以來他對自己以及對烏克蘭的了解。出版社稱「這本書是對全世界發出，要發聲以及為自由而戰的吶喊。」

澤連斯基就新書通過美國皇冠出版社發聲明稱，支持烏克蘭不是一種趨勢、一種迷因或網絡上流行的挑戰項目，「如果您想了解我們來自哪裏、我們想要什麼以及我們要去哪裏，您需要更了解我們是誰。這本書將幫助你做到這一點。」

澤連斯基本來是一名喜劇演員，後來從政，在2019年當選烏克蘭總統。