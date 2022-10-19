巴黎少女箱屍案　右翼批評政府所害　法國再牽移民政策爭議

法國巴黎少女箱屍案，引起全國轟動。24歲疑犯被發現逾期居留，正被勒令離開法國，她的身份再度牽起移民政策的爭論，極右政黨批評這是政府移民政策失敗的結果。



在10月18日，總統馬克龍（Emmanuel Macron）與被害少女父母會面，並承諾會給予他們協助。右翼與極右政黨指責是政府辜負了這個家庭，極右民族陣線馬林勒龐（Marine Le Pen）批評是馬克龍的「寬鬆」移民政策所致。

事發14日，12歲少女羅拉（Lola）失蹤後被發現遺體放在一個行李箱內，警方初部檢驗她在死前受到了折磨，並很快透過閉路電視影像鎖定了疑犯，拘捕了24歲的女性。

該24歲的女性來自阿爾及利亞，她在2016年以學生身分入國，但居留許可已結束。在8月20日她被法國的機場攔截，並被要求一個月內離開法國。由於她沒有犯罪記錄，當時警方未有拘留她。

極右翼稱事件為「Francocide」，意即屠殺法國人，用以批評移民對法國人的殘害。內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）在法國電台（RTL）呼籲極右人士注意其字眼，反思他們用字的後果。

疑犯行兇的動機未明，警方在被害少女腳上發現刻有0和1的字，但不認為與案件有直接關係，疑犯亦被指患有精神病。