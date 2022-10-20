烏克蘭民眾獲頒歐洲最高人權獎　表揚捍衛國家自由

歐洲議會10月19日宣布，烏克蘭民眾成為2022年度薩哈羅夫思想自由獎（Sakharov Prize for Freedom of Thought）得主，以表揚他們奮力抵抗俄羅斯的入侵。



美聯社報道，歐洲議會主席梅措拉（Roberta Metsola）表示，這個象徵歐洲最高人權獎是頒給所有烏克蘭民眾，無論是身處戰場、被迫離鄉別井、喪失親友、為相信的事物挺身而出和戰鬥，認為這些勇敢的烏克蘭人與歐洲一樣都不會放棄。

歐洲議會成員同時稱讚烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、當地緊急服務部門、人權領袖等，就他們的勇敢和毅力，以及對民眾的奉獻致敬，並認為他們不但是捍衛家園和國家獨立，亦是保衛法治和歐洲價值，阻止殘暴政權企圖損害民主、削弱和分裂歐盟、

薩哈羅夫思想自由獎在1988年創立，以前蘇聯異見人士兼諾貝爾和平獎得主薩哈羅夫（Andrei Sakharov）命名，表揚守護人權和基本自由的個人或組織。今次亦是歐洲議會連續兩年透過獎項向克里姆林宮發聲，目前被囚禁的俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）則是去年得主。

歐洲議會將於12月14日在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）總部向烏克蘭代表頒獎5萬歐元獎金。