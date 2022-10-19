傳俄軍將進行核導軍演　中國駐烏克蘭大使館發布緊急撤離通知

中國駐烏克蘭大使館10月19日發布緊急撤離通知，當中包括為在烏中國公民提供轉移撤離指南和領事服務安排。



根據中國駐烏克蘭大使館，如遇緊急危險事態需要撤離，請提前掃使館此前已發布的自行撤離備案二維碼，中國駐烏使館將根據此及時向中國駐烏周邊國家使館通報，以便相關使館提供必要協助。

根據英媒報道，美軍官員17日稱，俄羅斯或在「霹雷」（Grom）軍演中進行核演練，一名美國高級軍事官員表示，莫斯科稍未將很快進行的核力量演習通知美國。但鑑於俄軍可能進行核武軍演，令局勢升級或造成危險，外界推測因此中國駐烏克蘭大使館發佈了撤離通知。

俄羅斯18日稱，早前宣布「兼併入俄」烏東4地正處於其核武庫的保護之下。英媒指，克里姆林宮發布聲明之際，北約及俄羅斯均預計俄將舉行測試核武器部隊準備情況的軍事演習。

中國駐烏克蘭大使館日常證件諮詢和申請郵箱是consulateukr@163.com，而中國駐烏克蘭大使館領保電話為0038-0503550734。

圖為中國駐烏克蘭大使館發布的自行撤離備案二維碼。（中國駐烏克蘭大使館）

中國駐烏克蘭大使館公布的轉移撤離指南及總領事服務資訊包括以下幾點：

●隨時準備自行撤離的人員，除做好包括汽車和油料在內準備外，需關注烏周邊第3國的入境和停留政策，如暫時沒有離烏打算，亦建議提前辦理擬入境第3國的簽證。

●對於希望集中轉移撤離至第3國人員，有意願人員請及時掃描自行撤離備案二維碼並進行填寫，使館將安排免費大巴車集中轉移，出發地點為基輔、敖德薩和利沃夫。

●安全轉移至第3國後，建議及時乘坐商業航班或包機回國。如堅持在第3國停留，需留意當地有關的法律規定。

●如希望在轉移至第3國後由國內派商業包機來接，請提前掃描自行撤離備案二維碼並進行填寫，中國駐有關國家使館將根據登記人數視情向國內提出申請。

●對於目前未持有效證件人員，使館已開通緊急辦證求助通道，除日常辦證外，中國駐烏克蘭大使館將及時提供辦證服務。

通知還公布包括摩爾多瓦、匈牙利和波蘭在內烏克蘭附近部分國家對中國公民入境政策及赴中國航班資訊。

台媒指，根據中國大陸過往在各國的撤離與救援操作模式，當地中國大使館也會受理尋求協助的台灣人。