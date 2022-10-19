烏克蘭｜俄軍罕見承認赫爾松戰況緊張　開始為撤離當地居民做準備

俄羅斯新任烏克蘭「特別軍事行動」司令罕見承認，烏軍在東部和南部的強力反攻令俄軍倍感受壓，正在吃力守住對南部戰略港口城市赫爾松控制權的俄軍面臨「艱難決定」。



這是俄羅斯擔憂入侵烏克蘭形勢的另一個跡象。《紐約時報》和路透社綜合報導，俄羅斯駐烏克蘭最高司令蘇羅維金（Sergei Surovikin）接受俄羅斯國營新聞頻道24台的訪問時稱，赫爾松的軍事行動「可用緊張來形容」。赫爾松是莫斯科9月底宣佈吞併的四個烏克蘭地區之一。

蘇羅維金表示情況棘手，因敵人正「蓄意襲擊赫爾松的基礎設施和住宅樓。」他透露，過去10天，俄軍已開始為撤離當地居民做準備。這是蘇羅維金10月8日出任俄羅斯駐烏克蘭軍隊司令以來，首次發表公開講話。他強調俄軍面臨的各種挑戰，並默認從赫爾松撤退可能是必要的。

「我們對於赫爾松的未來計畫和行動將取決於不斷發展的軍事戰術形勢。」「我再說一遍——現在的情況已非常困難。」

第聶伯河河將烏克蘭一分為二，而俄軍在第聶伯河西側開展行動，取決於對赫爾松的控制。這一控制意味著俄羅斯能夠威脅到烏克蘭控制的黑海沿岸其他地區，包括奧德薩。

蘇羅維金的講話凸顯出俄羅斯對具有重要戰略意義的赫爾松的控制岌岌可危。

根據俄羅斯地區佔領管理局局長薩爾多（Vladimir Saldo）發佈的視頻聲明，由於面臨炮擊風險，加上俄羅斯需要建立防禦線以擊退烏克蘭預計將發動的攻擊。赫爾松居民將從第聶伯河西側的四個地區撤離。

俄羅斯吞併赫爾松後，薩爾多獲俄羅斯任命為赫爾松州長。

本文獲《聯合早報》授權轉載

