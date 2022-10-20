好消息：2022年二氧化碳排放量僅增加1%　增幅持續下降

國際能源署（IEA）10月19日表示，儘管人們擔心當前的能源危機或導致各國放緩可再生能源的過渡進程，但全球2022年的二氧化碳排放量僅增加1%。



國際能源署預測，2022年全球二氧化碳排放量為33.8億噸，較2021年增加3億多噸，但3億多噸這數字實際上還是遠低於2021的增量。

2021年因世界多國相繼解除封鎖政策，為迅速提振疫後經濟，開始使用化石燃料，導致2021年的二氧化碳排放量增加20億噸。

國際能源署稱，俄烏戰爭引發的能源危機的確助長了煤炭需求，但在包括電動汽車在內的可再生技術的廣泛部署下，有效抵消了煤炭的排放量，預計2022年二氧化碳排放量將減少約10億噸。

國際能源署執行董事法比羅爾（Fatih Birol）表示：「令人鼓舞的是，太陽能和風能正在填補大部分（能源）空白，而煤炭價格的上漲相對較小，而且是暫時的。」

比羅爾補充說：「這意味著，今年二氧化碳排放量的增加速度遠沒有一些人擔心的那麼快……而政府推動的政策，正在使能源經濟出現真正的結構性變化。」

國際能源署稱，歐洲2022年的排放量可能會略有下降，隨著一系列新的可再生能源項目於明年推出，預計整體的排放量將繼續減少。

今年4月，聯合國政府間氣候變化專門委員會發佈報告稱，仍有可能到2030年前將全球溫室氣體排放量比2010年至少降低一半。

聯合國表明，全球正處在關鍵十字路頭，若不即刻採取行動，將無法實現《巴黎協定》提出的將全球平均氣溫，盡可能控制在1.5攝氏度以內。

本文獲《聯合早報》授權轉載

