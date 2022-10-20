日媒指美台擬聯合生產武器　美國務院：正考慮全部選項

日本傳媒10月19日引述消息稱，美國政府正考慮一項與台灣聯合生產武器的計劃，目的在於提升美國設計武器的產能、加速其轉手，以及加強對中國的阻嚇力。美國務院拒絕直接評論相關報道，但承認正考慮多種可能。



美國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）告訴記者，美國正考慮擺桌上所有選項，以確保盡快把防禦能力轉移到台灣。

《日經亞洲》引述消息人士稱，台美聯合生產武器已展開初步討論。模式可能是由美國防企業提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零件製造武器。

另一名消息人士說，這還需要一些時間，而這個過程可能持續到2023全年。

報道指，一般而言，從美國政府批准軍售到完成交付，得耗費幾年至10年不等的時間。而美軍如今認為，中國可能在2027年前掌握奪台能力，這代表台灣加強自衛能力的時間有限。

美國務院未有證實報道，但強調美方正檢視所有選項，確保軍備快速移交台灣。成員包括多個美國國防承包商的美台商會，會長韓儒伯指，有關合作正處於開始階段，目前尚未確定哪些武器將被列入合作計劃，但美方可能向台灣提供更多彈藥及導彈科技。