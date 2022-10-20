柏斐文辭職　英媒：應侯俊偉要求

英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）10月19日宣布辭職。英媒引述消息稱，此舉是應新財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）要求。



根據《衛報》，上述消息由數名唐寧街消息人士透露，而柏斐文辭職可能讓卓慧思面臨更加混亂的情況。半島電視台駐倫敦記者則指，這也可能引發更多人辭職。

柏斐文在社交平台上公開的辭職信指，自己當天較早時利用私人電郵向一名信任的國會同僚傳送一份關於移民政策的官方文件，但發現此舉違反技術規定並已即時報告。她認為自己身為內政大臣，應保持最高標準，因此辭職是最正確的做法。

支持柏斐文的北愛爾蘭部長貝克（Steve Baker）稱，使用私人電郵只是「技術上」違反規則，而在政策上，這種與其他議員聯絡的方法「完全正常」。

保守黨一名議員指，這件事看起來「非常輕微」，大多數內閣大臣都違反過同樣的規定。另一名議員說，如果他們想留住柏斐文且她想留下，這不會是需要辭職的事。

報道亦稱，一名首相府前助手直言這是胡説（Bullshit），「特別顧問及包括首相在內的（內閣）大臣以往做得更差，」 「卓慧思顯然把左輪手槍遞給她」。

↓柏斐文的辭職信↓

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

柏斐文辭職後，工黨影子內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）稱，問題不僅限於內政大臣，如果保守黨連基本的事都做不到，就應退位讓賢。

顧綺慧還說，公眾並不需要保守黨高層換人，而是需要一個工黨政府。

卓慧思上台後不久就推出極大爭議的「迷你預算」，拖累外界對英國經濟的信心，時任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）在14日被辭退，由前外相侯俊偉接任，並取消大部份「迷你預算」內容。