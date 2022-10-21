印尼或在G20峰會安排普京與拜登會晤

印尼或在二十國集團（G20）峰會期間安排美俄兩國領袖會晤。



塔斯社（TASS）10月21日引述印尼駐俄羅斯大使塔瓦雷斯（Jose Tavares）稱，若俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）決定出席G20峰會，印尼將非常樂意安排他與美國總統拜登 （Joe Biden）會面。

塔瓦雷斯說：「俄羅斯作為G20成員國，與其他任何國家或聯盟一樣重要。此外，印尼無權撤回邀請，作為東道國，我們有邀請更多參與者的專屬權利。」

塔瓦雷斯補充說：「我們希望他們能親自參與，而不是在線參與，否則會很困難，親自見面總是一個優勢。我們將提供場地和所需的便利……我們並不承諾立即解決任何問題，但領導人之間的簡單溝通可以幫助推進兩國間的關係。」

10月11日，拜登表明「無意與普京會面」，但稱「若他（普京）在G20峰會上找我，說想談談釋放（被拘留的籃球明星）格連娜（Brittney Griner）的問題，我就會和他會面。我的意思是，這要視情況而定。」

普京則於10月14日回應說，他認為沒有這個（見面）必要，稱還未決定是否出席G20峰會。

自拜登就任總統以來，只在2021年6月於日內瓦舉行的俄美峰會上，與普京見過一次面。

G20峰會11月15日和16日將在印尼峇里島（Bali）舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

