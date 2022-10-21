韓國淫魔金根植出獄「卡關」　檢方倡「化學閹割」以絕後患

撰文：TVBS新聞網
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韓國戀童連環性侵犯金根植（김근식，音譯）因對11名未成年女童與少女實施性犯罪，曾兩度入獄，分別被判5年半、15年的刑期。

他原定於17日出獄，引發韓國社會極大恐慌，水原地方法院緊急發布延長拘留，因此金根植目前還得繼續坐大牢。

韓國檢方認為，金根植若出獄後恐怕有很極高機率再犯，因此考慮對他實施「化學閹割」以杜絕後患。

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現年54歲的金根植在2000年時初犯，性侵未成年少女而入獄5年6個月，但2006年出獄後短時間內又以類似手法拐騙女童及少女、實施性犯罪，再次入獄15年，受害者足足有11人。

據韓媒《News1》指出，當局20日時透露，金根植的再犯率很高，因此水原地方檢察廳安陽支廳正在討論是否要對他實施化學閹割。

2020年時，曾有一名女性因透過媒體得知金根植的犯案手法，聯想起自己16年前遭到性侵的經驗，懷疑當時的兇手就是金根植，而在12月提出舉報。

因此，檢察機關計劃繼續調查，最晚於下月初將金根植移交審判；法院在判決該案時，可以以附加處分命令對金根植實施化學閹割。

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化學閹割（化學去勢）是一種抑制性衝動的藥物治療，檢方可在專家進行精神鑑定後，向法院提出化學閹割申請，其時限最長可達15年。

專家指出，如果放任金根植這樣的戀童癖患者，其再犯率幾乎為100%，而「化學閹割」等性衝動藥物治療可說是最強、最有效的治療方式。

曾任精神科專門醫生的車勝民（音譯）也同意此觀點，他指出，「對6個月以上13歲以下的小兒持續感到性慾的情況被稱為戀童症。而金根植的前科高達19次，因此可以確認他患有戀童癖。」

戀童癖可以看作是與生俱來的疾病，所以如果沒有持續治療而直接回歸社會的話，這種慾望當然會持續存在，如果有對象出現在眼前，患者很有可能無法克制。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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