N號房｜犯人一時衝動？受害人大多穿得性感？關於性侵的常見誤解

一周前，韓國爆出了一場令人震驚的兒童色情犯罪行為，「N號房事件」。有26萬男性利用社交軟件的聊天室，進行女性私密照片買賣和性剝削，人數之多、規模之大，使整個社會嘩然！這個數量幾乎佔整個韓國男性的1%，有網友說韓國共有26萬的士，你在街邊碰到的士的概率，就是周圍出現N號房間會員的概率。而受害的女性高達74人，其中有16名未成年少女，年齡最小的受害者才11歲，還在讀小學。

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編輯：譚伊白（一条）

性知識、性教育的缺失，在近幾年的東亞社會暴露出的問題，已經不允許我們再繼續忽視下去了。性教育，其實更應該說是一種生命教育，它影響了青少年的視角、價值觀，以及處理親密關係的方式，這是它最該受到重視的原因。

今天，我們整理了三組嘉賓，有中國第一批性教育工作者，研發第一款性教育遊戲的00後，和詳解性侵誤區的法律及心理學者，希望我們在尊重自己和彼此的同時，不再談性色變。

Sex Education in China 性教育要從0歲開始

方剛，從事性學研究20多年，是北京林業大學性與性別研究所的所長。他從2009年開始從事青少年性教育，至今有十餘年。

在做性教育之前，他是從事性學研究的學者，那個時候他覺得做性教育是很低級的事情。真正開始之後，他發現這裡邊門路很深，性教育理論的派係不一樣，每個孩子情況也不一樣。越做性教育，他越有如履薄冰的感覺。

在他們家，性不是一個迴避的話題。在方剛兒子小時候，家裡就有很多性學的書，家人平時也自然而然地談性。他們有很開放的態度，包括對於自慰。兒子很小的時候自慰，都不會阻止他，會跟他分享自慰是私密的，只要不讓自己受傷，它不會有害處。他中學時候談戀愛，方剛也不反對。

相比之下，他們更會強調兒子的人生目標。他相信有遠大人生目標並懂得對這個目標負責的人，也會做出有意義的選擇。所以性教育其實是人格成長的教育，對自己的人生負責的教育。

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方剛曾總結中國性教育常見三個誤區：

一個錯誤觀念：自慰有害。自慰本身對於身體沒有傷害，除非使用了錯誤的方式。方剛在教學中強調：自慰這件事，就算孩子現在沒有，將來也可能會有，但也有人一生不自慰，每個人情況不同。自慰不是壞事。提早跟孩子們科普，是防止未來外界對自慰的負面看法讓他們有過多的心理負擔。性教育不是亡羊補牢，性教育應該防患於未然，讓孩子提早成長。

第二，反性侵教育不等於性教育。在方剛看來，單純講反性侵是有害的。因為它傳達的都是性的負面的價值觀，有可能讓一些沒接觸過性的孩子產生對性的羞恥感、罪惡感，甚至影響他未來的親密關係。

第三個常見誤區是把性教育分開男女來講。因為這樣不但強化了男女的區別，也進一步強化了性的神秘感。方剛倡導的性教育是，既給男生介紹月經和乳房發育，也給女生介紹遺精。把性的晦澀包袱去掉——性和其他身體部位一樣，是可以公開談論的。

有一次他做節目，李銀河老師問他現在中國的性教育處於哪個階段。他回答：「調情階段。」——總是說我們要做，但就是不做。中國學校性教育在方剛看來幾乎等於零，國外的性教育也不是鐵板一塊。其實學校性教育最大的優點可以對所有學生講，而且可以系統地從初一講到高三，但是中國沒有任何一個學校這樣做。一是沒有師資，二是沒有體系和課時。最重要的是觀念問題：只要有一個家長反對，就沒辦法做。

2015年，方剛出版了《中學生性教育教案庫》，在山東培訓了400個老師，讓他們回學校對學生進行性教育。但是培訓以後，有很多自稱家長的人抗議說你這個性教育太前衛，會毒害我們的孩子，結果那以後山東的性教育就停止了。這個事件引起了很大的轟動。

方剛給青少年講課使用的《我從哪裡來》的課本來自荷蘭。他看過無數本關於「我是哪來的」的繪本，只有這一本他說挑不出毛病，而且很完美（點圖放大瀏覽）：

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2013年，有些受過性教育培訓的家長找到方剛，覺得自己雖然對性教育有了解，但跟孩子講性教育，還是有些困難。於是他就有了開展夏令營的想法，到現在已經有19期了。

有的家長擔心孩子們知道性、安全套、自慰之後就去嘗試。安全套不是鼓勵做愛，像學校教孩子使用滅火器也不是鼓勵他們放火，道理是一樣的。

也有的家長非常糾結於為什麼不告訴孩子們成年之後才可以有性。因為方剛認為，自主、健康、責任比18歲更重要。有很多人就算到了20歲也承擔不了責任，不懂得健康和自主，18歲在他來看不是一個標準線。

Sex Education by the Millennials 當00後自己來搞性教育

18歲的Sharon，是中國第一款性教育遊戲《自我性賴》的開發團隊隊長。據《2015大學生性與生殖調查報告》，15至24歲的青少年中，35.1%遭受過不同程度性騷擾和侵犯。

他們在高二時動起了做這款遊戲的念頭，那段時間網上一直出現高中女生懷孕或被性侵的新聞，讓人揪心，身邊很多同齡人性知識都很缺失。但是另一方面，學校請婦產科醫生來做講座的時候，好多人都在哄笑，可能這種教學的方式過於嚴肅和直白，和青少年有距離。

《自我性賴》團隊：安志，A lvin，N iketa，Sharon，Yingyi，E lven，Angela（一条授權使用）

當時他們就想，如果用一種更私密、更有趣的形式來講解性知識，大家會不會更有學習的慾望？性教育遊戲，國內可以說沒有先例，國外案例也很稀少。在全球知名的steam遊戲發行平台上，只有一款美國的性教育遊戲，和一個瑞典的。但這兩個遊戲都是動畫形式，不是特別有參考價值。

後來Sharon發現一個特別火的美國真人電影互動的戀愛遊戲，叫《超級情聖》。這個遊戲是教大家怎麼談戀愛，全部真人實景拍攝，設置各種戀愛情境，讓玩家做選擇題。通過選擇的結果揭示情節的下一步走向，從而把戀愛的方法技巧教給玩家。Sharon覺得，這種遊戲的製作成本和技術難度相對較低，容易上手，而且真人扮演的互動方式讓玩家更有代入感，就決定借鑒。

Sharon的團隊一共7個人，5個女生2個男生。劇本是一起頭腦風暴策劃的，同時參考了《國際性教育技術指導》及各類文獻，設置了四個章節：第一集，過早發生性行為；第二集，性行為傳播疾病；第三集，男女生青春期性別差異；第四集，性騷擾。

遊戲以一種看小電影的形式展開，會有日常的情景為選項點：在男朋友家玩到很晚，是回家還是住一晚？和男朋友親熱，下樓買避孕套還是不買？一個月後身體不適，是買驗孕棒檢查、向媽媽坦白、還是算了？玩家做出不同的選擇，會導向不同結果，一旦做了錯誤選擇，會導向一段性知識科普環節。

為了攢劇情，Sharon和團隊跑去婦產科醫院做採訪、發布調查問卷、在qq好友空間、微信朋友圈轉發，問一些類似於「你在學校有沒有接觸過性教育」 、「有什麼渠道獲取性知識」這樣的問題（點圖放大瀏覽）：

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結果劇本寫好了，最大的問題是找不到演員。身邊的同學都不太願意參與到這種「性」話題的拍攝。於是他們騙了一個男性好友，把他弄上了滴滴，然後才說是找他演戲。人已經上車了，那男生就硬著頭皮答應了，當然最後還是花了200塊請他吃了個飯表示感謝。

整個遊戲從開發到上線，一共花了四個月，基本上沒怎麼耽誤學業。Sharon和團隊也在邊拍邊學習很多性知識，比如：以前不知道白帶是什麼，現在知道了；原來避孕除了用避孕套，還有多種不同的方式。遊戲做出來，周邊的同學試玩之後，發現真挺有教育意義的，大家就爭著要來當演員，後面的拍攝就不愁找演員了。

去年，他們進階了，做了聾啞人手語版的性教育視頻。整件事老師一直都很支持，但一些家長很疑惑不知道他們在做什麼，說為什麼要花很多時間在性教育這件事上，會不會影響不好。

Sharon覺得，有時一些家長更需要性教育，反倒是很多成年人覺得這個話題骯髒、羞恥。北師大劉文利教授說過一句話：性教育不應該以年齡劃分，而應該以認知為基礎劃分。Sharon期望隨著未來80後、90後當家長時，性話題可以更平等、開放地被接受。

Say No to Sexual Abuse 性侵的10大誤區

一条採訪了心理諮詢師隋雙戈博士和資深律師徐維華老師，為我們解答了性侵的10大常識和誤區，希望我們能保護好自己和身邊人。

【1分鐘精華版】大部分受害人衣著保守 八成以上熟人犯案 性侵10大常識與誤解（點圖放大閱讀）：

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以下為10大常識與誤解詳細解說：

1. 性侵的報案率極低：國際數據顯示，性侵受害者10個人中只有1個人會選擇報警，中國大陸的統計顯示嚴重性侵犯的報案率為7.3%。

2. 性侵85%以上是熟人作案：早些年的報道中，性侵基本上都發生在月黑風高的晚上，性侵犯也都是陌生人。後來隨著媒體的曝光，我們發現越來越多是認識的人，包括朋友、教練、老師、家長。很多加害者會為自己的行為合理化。比如一個性侵女兒多年的父親，他說女兒向他表達了自願的想法，而自己是為了和女兒變得更親密，甚至在看守所裡都不願為自己的違法犯罪行為低頭。也有校園性侵的老師，他們的辯解是關心孩子，孩子對我特別依賴，我是因為喜歡他/她才這麼做。國際上有統計，大約85%以上是熟人，而裡頭比例最高的是家庭成員。

3. 未成年人性侵56%是家庭作案，15%是鄰居：近幾年來，校園性侵更是社會最關注的話題之一，特別是在一些邊遠地區或留守兒童當中發生的頻率更高，一般一發現性侵案件就是10個、20個的孩子受到侵害。在廣東、重慶等很多檢察院裡的數據我們看到，針對未成年人的犯罪案件裡，至少75%以上是性侵案件。香港有統計數據說，0到12歲的未成年人遭遇性侵，56%是家庭成員作案，還有另外15%是鄰居，陌生人只佔到17%。

4. 被性侵者大多衣著保守：美國堪薩斯大學的《What Were You Wearing》（「被性侵時，你穿什麼」）展覽中，陳列了18名性侵受害者在性侵當場所穿的衣服，只有一件當事人的衣服是我們看來比較暴露的衣服（點圖放大瀏覽）：

我們必須要明確一個概念——遭遇性侵絕對不是被害者的錯。無論他/她做了什麼事，穿了什麼衣服，甚至喝了酒，都不是被性侵的理由。

5. 大多數性侵都是有預謀的：從很多案例裡我們能看到，大多數性侵都是有提前預謀的。特別是當我們發現熟人作案率越來越高時，就更可以推測出，在作案前，性侵犯會進行一系列的準備。加害者從最開始物色目標，到開始接近，再想辦法獲得對方的信任、解除對方的戒備，最終實施性侵行為，以至於實施後還要想辦法讓對方保守秘密，這整個過程它不像激情殺人或犯罪，預謀的過程會持續幾個月或幾年。

6. 年紀大，一樣有被性侵的危險：河南發生過一個案子，一個人性侵村裡很多人，他性侵的對像中，最小的75歲，最大95歲。很多人覺得年紀大了，沒有性吸引力，就不會發生這種事了。但是其實性侵並不只關乎性，而是關於控制和權利。

7. 男性被性侵後取證更難：男性被性侵後造成的傷害和影響，往往比女性更大。而且從目前的立法來說，男性被強姦沒有被列入強姦罪的規定範圍內，所以男性受到性侵以後取證特別困難，立案也非常不容易，要推進它更是存在難度。

8. 被性侵後，容易抑鬱、自殺，甚至變為性侵犯的實施者：當事情發生之後，一般人更容易把原因歸結到自己，也感覺到自己受到侮辱，不停地後悔自責。不同人的反應也是不一樣的。比如小朋友可能會有突然的性格轉變，變得非常乖或非常不乖，有些孩子會在畫畫時畫出性器官等等。

大一點的青少年，可能行為舉止都會發生變化，不願意上學、逃學、成績下降，更嚴重的，他/她可能會對性行為產生興趣，以至於後來成為性工作者，甚至性侵犯的實施者。有研究發現，監獄裡服刑的男性，他們在監獄中遭遇性侵的比例達到50%之多，所以遭遇性侵之後，人性發生扭曲比例是很高的，會對社會造成很多危害。而對自身而言，最嚴重的就是自殺，這種情況並不少見。

9. 醉酒不是免罪的理由：在刑法上，只要是違背對方意願的，採取了暴力、威脅等手段進行的與性有關的行為，包括動作、言語，都可以認為是性侵害。而酒精作祟，更不是可以為性侵行為作開脫的理由。

10. 專家提示，遭遇性侵時，我們可以這樣做：首先，如果發生了性行為，千萬不能洗澡。要保留所有的證據，包括能取到的精液、內衣內褲、身上的傷痕等等。如果有可能，手機收集錄音，也能作為很有效的證據使用。之後，應該儘早地去尋求法律援助和必要的心理諮詢。作為家人，不責備是底線，被害者在此時最需要的就是家人的依靠和理解。作為媒體人，要保證受害人的隱私受到保護，我們無數次發現，很多報導中被害人的信息被扒了個光，而侵害者卻被打上了馬賽克。這無疑是對被害人造成的最嚴重的二次侵害。

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