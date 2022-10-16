強姦11少女 韓國淫魔金根植明日出獄 民憂放虎歸山揚言堵路
撰文：TVBS新聞網
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曾在韓國犯下駭人「素媛案」的性侵犯趙斗淳，2020年刑滿出獄時遭到大量民眾不滿抗議。如今，韓國另外一名犯下多達11起性侵未成年人案的淫魔「金根植」，也將在本月17日獲釋，而且出獄後將居住在由法務部營運的更生人機構，周圍還有包含中小學在內的各級學校，不僅引發居民反彈，就連市政府也緊急召開應變會議。
根據《韓聯社》報道，現年54歲的金根植在2006年5月至9月間，分別對11名年齡均不滿18歲的女學生犯下性侵案，並在同年11月遭韓國法院判處15年有期徒刑。
隨着金根植出獄進入最後倒數，韓國法務部15日也證實，金根植17日出獄後，將居住在京畿道議政府市的更生人機構。
雖然法務部強調，金根植出獄後會被24小時密切監視，同時還會配戴電子腳鐐，外出時也會有緩刑監督官陪同。但是仍遭到當地居民強烈反對，議政府市市長金東根也緊急召集各局局長開會，並在社群平台上向市民喊話，表示「一定會撤回法務部單方面的決定」，還不排除帶頭封鎖該機構周遭的通行道路。
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對此，韓國司法部表示正在密切關注輿論動向，但坦承沒有任何法律途徑可以管制金東根出獄後的居住地。
即便他犯下多起令人髮指的惡行，但是一旦服完刑期出獄，就成為「自由人」，享有法律保障的居住及遷徙自由。
《韓聯社》報導也指出，若議政府市當天真的封鎖機構周圍的道路，即便是市長帶頭擋道，恐怕也會被以「妨害公務罪」和「妨害一般交通罪」處理。
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