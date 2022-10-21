日韓疫情再升溫？韓國「拉警報」　日本二價疫苗接種區間縮短

日本及韓國兩個港人熱門旅遊點的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）似乎出現令人不能忽視的跡象，韓國新增確診個案2.4751萬宗，較2星期前增加逾2000宗，中央防疫對策本部警告稱病毒或會再次快速傳播。



韓國中央防疫對策本部稱，單日新增的個案較2週前增加2463宗。此外病毒基本再生數時隔9週再次超過「1」，意味疫情可能再升溫。

韓聯社21引述有關專家日前稱，疫情回落勢頭暫停，進入企穩階段，並預測12月初可能出現新一波疫情。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月19日，韓國首爾街頭的景色。（AP）

日本方面，厚生勞動省為防範第八波疫情，10月20日決定將針對新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.1和BA.5的新冠疫苗的接種間隔期縮短至3個月。

已接種2劑或以上新冠疫苗、而且距離上次接種疫苗時間已超過3個月的12歲以上人士，可接種一劑針對BA.1或BA.5的疫苗。

政府縮短新疫苗的接種間隔期後，可在2022年內接種新疫苗的人數將增加逾2,000萬人。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年6月10日，一名導遊帶旅行團的旅客到日本東京淺草區遊覽。（AP）

厚生勞動省為防範第八波新冠肺炎疫情和流感同時傳播，呼籲國民在冬季前接種新疫苗，以防止疫情蔓延。

厚生勞動省的統計數據顯示，截至10月19日的一週內，全國新增的新冠肺炎確診個案是上週的1.35倍，為時隔約2個月，日本的每週新增確診個案再上升。除沖繩外，其他46個都道府縣的確診個案都有增加。