九月入境日本旅客逾2年來首破20萬　觀光客僅佔約1.9萬

日本國家旅遊局10月19日公布的估計數據顯示，9月有20.65萬名外國人入境，是自2020年2月以來，訪日外國人數首次超過20萬人。當中包括19,013名以觀光為目的入境的旅客。



20.65萬人這個數字是2021年同期11.7倍，但與疫情爆發前的2019年9月相比，則減少90.9%。

國家旅遊局的數據顯示，9月入境日本的外國人大部份是商務人士以及技能實習生。

在9月訪日的外國人中，以韓國人最多，為32,700人；之後依次是越南30,900人、美國18,000人、中國17,600人。

日本10月11日正式放寬入境限制，撤銷每日入境人數上限、重啟免簽證措施、並容許個人自由行的旅客入境。

日本9月7日起解禁無需帶團導遊的訪日旅遊套餐等。

日本觀光廳長官和田浩一10月19日在記者會上指，日本放寬入境措施對訪日外國人數產生非常大的影響，而日圓貶值也促進訪日人數增加。

日本外務省10月19日稱，已把對各國及地區的「傳染病危險提醒」級別一律下調為最低的「一級」，意味着日本政府不再呼籲國民避免非必要、非緊急的出國行程。

外務省表示，整體來說，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正改善，而且七國集團（G7）各國已取消按國家和地區設定出境警告級別的措施，因此日本也作出此決定。外務省呼籲計劃出境的國民接種必要的疫苗後再出境。