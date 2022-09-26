日本自由行：入境須有打3針或72小時陰性證明　國際航班下月恢復

日本9月22日公布月10月11日恢復讓自由行旅客入境，以及免簽證入境，內閣官房長官松野博一26日在記者會上稱，關於放寬針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的邊境防疫措施，屆時在機場對所有歸國人士和入境者進行出入境檢查，將原則上取消。



松野稱，一旦安排就緒，會盡快在所有機場恢復讓國際航班升降。

松野解釋說：「除了那些有疑似感染新冠病毒症狀的人外，我們不會對所有回國人士和入境者進行檢查。」

作為替代方案，日本將要求在他們入境時提供已接種3劑疫苗的證明，或出發前72小時的核酸檢測陰性結果證明。

此外日本政府有意將中國研發的疫苗，加入認可疫苗清單。

日本日前宣布10月11日開放外國旅客入境自由行，不過入境前須先已接種3劑疫苗，且疫苗須獲官方認可，它們分別是復必泰（Comirnaty、又稱「輝瑞疫苗」，由美國輝瑞與德國BioNTech聯合研發）、英國阿斯利康（AstraZeneca）、美國諾瓦瓦克斯（Novavax）、印度Covaxin（科瓦克辛）及美國莫德納（Moderna）、美國強生（Janssen）；現時中國的科興、台製高端及俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）疫苗都不包含在內。