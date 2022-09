所羅門群島總理索加瓦雷(Manasseh Sogavare)9月23日在美國紐約市為聯合國大會發言。他稱所羅門群島自與中國大陸建交後,受到不合理批評。他說所國政府不會被迫選邊站。



所羅門群島2019年與台灣斷交,並改與北京建交,此後所國與北京的關係日益密切。

索加瓦雷9月23日表示,自與北京建交後,所羅門群島遭傳媒不公平地攻擊,而且被詆毀。他指這些待遇威脅到所羅門群島的民主和主權。

他稱與北京建交的決定,是由所羅門群島的民選政府透過民主程序作出的。他說:「我再次呼籲所有人尊重我們的主權和民主。」

索加瓦雷指,所羅門群島採取的外交政策是「人人為友、無人為敵」(Friends to all and enemies to none)。

他表示,在實施這外交政策時,所羅門群島不會與任何針對他們或任何其他主權國家的外部權力或安全架構結盟,所國也不會威脅地區及國際和平。他說:「所羅門群島不會被迫選邊站。」