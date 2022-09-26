意大利大選｜右翼聯盟領袖梅洛尼發表勝利演說　呼籲全國團結

意大利議會選舉9月25日投票結束，意大利兄弟黨（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右翼聯盟取得大勝。梅洛尼料將成為意大利首位女總理，她發表勝利演說，呼籲全國團結起來。



梅洛尼26日清晨向支持者表示，「如果我們被委託治理這個國家，我們將為所有意大利人民服務，我們的目的是團結人民，我們將專注於把人民團結起來，而不是分裂人民，」「現在就是負責任的時候。」

梅洛尼極可能獲總統委任組閣，成為意大利歷來首位女總理，組成二戰以來最右傾的政府。

意大利廣播公司的票站調查指，意大利兄弟黨與同屬右翼、薩爾維尼（Matteo Salvini）的聯盟黨和貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）的意大利力量黨，將贏得41%至45%選票；左翼聯盟則只贏得25%至29%選票。

調查預計，右翼聯盟將取得眾議院400席中的227至257席、以及參議院200席中的111至131席。最終點票結果料26日稍後時間出爐。

意大利主要中左翼政黨民主黨已承認敗選，並表示將成為下一屆議會中最大的反對派力量。民主黨資深議員塞拉基亞尼（Debora Serracchiani）26日凌晨說，「對我們國家來說，這是令人悲傷的晚上。」惟她強調：「（右翼）雖然在議會中佔多數，但它不代表全國。」