意大利與中國關係近3年半內愈見降溫　新總理無意參與一帶一路

意大利大選9月25日舉行，意大利兄弟黨（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右翼聯盟大勝，意味這位極右領袖勢成為新總理。意大利過去在2019年3月成為首個加入中國「一帶一路」倡議的七國集團（G7）國家，惟在往後3年半兩國關係愈見降溫，梅洛尼更是表明不支持參與一帶一路。



意大利大選9月25日舉行，意大利兄弟黨黨魁梅洛尼領導的右翼聯盟取得大勝，圖為票站職員25日開始點票工作。（AP）

在過去3年半來，中國與意大利關係可謂是逐步降溫，2019年3月，中國國家主席習近平國事訪問意大利，在此行期間意大利與中國簽署諒解備忘錄，成為首個加入「一帶一路」倡議的G7國家，同年5月又舉行中意合作研討會，引起西方多國注意，意大利執政聯盟內部也對諒解備忘錄的意見不一。

2021年初新總理德拉吉（Mario Draghi）上台後，他被視為對華關係降溫的推手，在他任期內，意大利政府多次否決中國公司在意大利的收購案，並傳出否決企業向中國公司轉移科技技術。意大利電訊公司據報也在2021年取消讓華為參與5G網絡建設。

如今45歲的梅洛尼勢將執政，她在大選前已明言不支持參與「一帶一路」，並稱上任後會加強與台灣交流。她向台灣中央社表示，若能領導新一屆政府，將推動更多意台雙邊合作。這是多年來首次有意大利政壇領袖接受台灣傳媒的訪問。

中國外交部26日則表示，中國與意大利是全面戰略夥伴，中意關係健康穩定發展，符合雙方共同利益，希望意大利新政府繼續堅持積極務實的對華政策，同中方一道努力，秉持互尊互信、互利共贏精神，持續加強雙邊各領域合作和人文交流。