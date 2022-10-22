英國首相寶座之爭｜黨內對他愛憎分明　約翰遜有多大機率回朝？

英國保守黨黨魁提名競逐開始，勝出者將成為英國首相。前首相約翰遜（Boris Johnson）被指可能參選，重返首相府。但因他曾捲入派對門醜聞辭職下台，正受到國會調查，外界對他的回歸評價兩極。約翰遜真的能參選，重奪首相寶座的機會有多大？



在7月約翰遜的最後一次國會問答會中，約翰遜以名言「我會回來的」，預言自己重返首相之位。

卓慧思（Liz Truss）的離職遺留下爛攤子，讓他的繼任者收拾殘局。因此新首相的能力十分重要，而在今天的討論中，似乎沒人會質疑約翰遜的能力。他的支持認為他因有處理英國脫歐的經驗，可以成功讓英國重新振作，復甦過來。

圖為10月21日，英國倫敦地鐵站，一幅約翰遜的廣告海報。（AP）

英國國會將在2024年舉行大選，約翰遜在2019年帶領保守黨取得壓倒性勝利。他的支持者認為，約翰遜才是能讓保守黨在大選中取勝的領袖。

英國最新的一次民調中，約翰遜在黨內的呼聲最高，有逾半保守黨人認為他合適接替卓慧思。不過在保守黨國會議員中，約翰遜卻不怎受歡迎。很多人對約翰遜涉嫌一再耍謊，隱暪自己在疫情期間違反限聚令的記憶猶新，他若重返首相恐怕會帶來更大爭議。有議員甚至揚言，若約翰遜當選會退黨，轉投工黨抗議。

事實約翰遜仍在接受國會特別委員會的調查，以判斷他有否在派對門上誤導國會。若誤導屬實，他將被暫停議員職務，也意味着若他擔任首相，他將會被停職，這會對英國政壇帶來莫大震撼。

英國沒有任何規定阻止名譽掃地的政客捲土重來，因此理論上約翰遜可參選，只要他通過提名門檻——100個國會保守黨議員的提名。

這才是約翰遜目前的最大障礙，約翰遜要利用其在黨內的支持度在投票中取勝，要先通過國會議員提名這一關。保守黨在國會議席僅357人，他的最大對手辛偉誠（Rishi Sunak）據指已獲得100個提名以上，約翰遜雖被指已獲得50個提名，他還要最少說服多50人支持他，才能入閘。