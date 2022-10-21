約翰遜「再度拜相」有譜？英媒：逾50保守黨議員支持

英國首相卓慧思（Liz Truss）10月20日辭職，保守黨新黨魁選舉提名戰開始。盛傳前首相約翰遜（Boris Johnson）已開始黨魁競選工程。英國小報《快報》21日稱，已逾50保守黨議員表態支持——尚欠50人，他便達到可被提名的門檻。



《快報》21日稱，約翰遜在卓慧思辭職後在美國回程返英，當時有2.5萬保守黨基層黨員在一個請願活動中表達想他再任首相。他此前在多明尼加共和國度假，預計最快21日返回英國。

《泰晤士報》21日引述多名消息人士指，商業、能源及工業策略大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）已為約翰遜組織起一個助選用WhatsApp群組。

群組成員逾300人，包括支持他的保守黨議員及贊助者等。據悉當中逾20名議員已表態支持約翰遜參選。

《快報》稱，一名有份參與推舉約翰遜的部長向該報稱，已有逾50名國會議員加入這個行列。這名部長稱，這個活動一開始便有30人參加。他們樂觀地認為，來到下週初會超過100人。

消息稱，約翰遜有意在確定支持人數達到100人的提名門檻後才宣布參選。

英國《衛報》21日稱，現任國防大臣華禮仕（Ben Wallace）當天稱，不會參加黨魁競選。他言談間沒說明支持哪一人，但稱傾向約翰遜。

英媒指出，約翰遜須爭取黨內疑歐派，以及工黨「紅牆」（Red Wall）選區的黨友支持，但可能仍不敵前財相辛偉誠（Rishi Sunak）。有黨友認為約翰遜最終只會獲得約60個提名，不能達到提名門檻。

儘管約翰遜「入閘」機會多大仍未明確。英國保守黨資深後座議員蓋爾（Roger Gale）談及約翰遜再度競選是有問題。他認為直至「派對門」調查完成以及確定他是有罪或無罪之前，他不應有機會重返政府。