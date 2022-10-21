英國首相寶座之爭｜約翰遜再來真的ok嗎？三部長級人馬「點頭了」

英國首相卓慧思（Liz Truss）10月20日辭職，可能參與黨魁選舉的名單上出現一個同樣令英國民眾猶豫的名字：前首相約翰遜（Boris Johnson）。英媒如《快報》及《泰晤士報》等稱他已獲得不少黨內議員支持，其中還包括現任國防部長華禮仕。

英國《衛報》21日稱，現任國防部長華禮仕（Ben Wallace）當天稱，不會參加黨魁競選。他稱傾向支持約翰遜，不過他也說，在11月開始的「派對門」調查中，這位前首相有問題要回答。

現任商務大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）及財政部首席秘書克拉克（Simon Clarke）都已表態支持，如今再加上華禮仕「點頭」，或會為約翰遜增添聲勢。

現時英國前財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）、前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）及約翰遜被視為這場黨魁之戰中的熱門人選。不過約翰遜尚未公開回應。

圖為2022年8月23日，英國保守黨黨魁候選人辛偉誠在伯明翰（Birmingham）參加husting（競選演講拉票活動）前在會場與支持者握手。（AP）

防相宣布「不去馬」

今年的保守黨黨魁選舉中，華禮仕曾被視為熱門人選之一，如今也被視為可能團結保守黨的人選。

英媒指，這位防相與前軍人因在英國支持烏克蘭方面發揮的作用而廣受尊重。國防大臣一職是華禮仕入閣後唯一做過以及正在做的工作，他自2019年起上任。

他在上一輪保守黨黨魁選舉中一直保持中立，到最後才表態支持卓慧思。

英國天空新聞稱，有聲音質疑他是不是真的想「上位」，因他在上一次選舉中稱經「謹慎考慮、跟同事家人討論後」，宣布放棄參選。

2022年1月21日，英國防相華禮仕在澳洲悉尼出席英澳2+2會談。（AP）

英國天空新聞21日報道，華禮仕再被問及是否參選時，他說：「你真的、真的要去想，這是不是屬於你的工作。」

對我來說，我覺得我可通過擔任國防部長，為保護民眾安全增加最大價值。這是我一直做的工作，而這是我想繼續做的工作，所以我不會競選首相。 國防部長華禮仕

防相談揀人考量

他說，在慮及首相人選時，認為這人需認知英國在安全方面的極大關切，以及這個人需就投資英國防務做出決定。他說：「沒有國家安全，沒有經濟安全。」

此外華禮仕也談及黨內外授權的問題，他稱該黨自2019年以來已換了3任首相，因此，「此時我會傾向（支持）約翰遜。」

華禮仕：圖為2022年2月15日，英國國防大臣華禮仕抵達倫敦唐寧街。（AP）

約翰遜在爆出「牆紙門」、違反防疫規則及「派對門」等醜聞後，2022年7月遭逼宮下台，但英媒認為他也是接任卓慧思的人選之一。

他9月初卸任時發表的演說，也暗示自己仍可能回歸、返回政壇前線，他當時把自己比喻為公元前5世紀羅馬元老辛辛納圖斯（Lucius Quinctius Cincinnatus），辛辛納圖斯便是曾二度執政的人物。

約翰遜的「忠實擁躉」、英國前文化大臣多麗斯（Nadine Dorries）稱，黨內沒有可以團結全黨的人選，沒有人獲得足夠的支持。她說，保守黨在下議院有80席的優勢，便是他獲得黨員及公眾授權的證明。

圖為英國國會提供的照片，相中的英國首相約翰遜2020年11月11日來到下議院，出席首相答問環節。（AP）

《快報》稱，一名有份參與推舉約翰遜的部長向該報稱，已有逾50名國會議員加入這個行列。這名部長稱，這個活動一開始便有30人參加。他們樂觀地認為，來到下週初會超過100人——是獲得提名的門檻

《泰晤士報》21日引述多名消息人士指，商業、能源及工業策略大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）已為約翰遜組織起一個助選用WhatsApp群組。

群組成員逾300人，包括支持他的保守黨議員及贊助者等。據悉當中逾20名議員已表態支持約翰遜參選。