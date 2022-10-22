日本澳洲簽安全協議　日媒：兩國關注二十大後中國外交政策變化

日本和澳洲10月22日簽署新版安全合作協議。澳洲特別廣播服務公司（SBS）中文版22日稱，這是旨在對抗中國軍事崛起的安全協議。日本共同網22日稱，兩國加強實際防務合作，正值中國在亞太區愈發強勢之際。



日本首相岸田文雄10月22日在澳洲珀斯（Perth）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會談，兩國簽署新版安全合作協議。

這協議是2007年協議的更新版，兩國希望透過更新協議來應對地區安全環境的變化。

Japanese Prime Minister Fumio @kishida230 and I signed the declaration today in Perth, reflecting the strong and growing Special Strategic Partnership between our two countries.



Together we are accelerating efforts to realise a stable, open and prosperous Indo-Pacific. pic.twitter.com/ltLy4rApOQ — Anthony Albanese (@AlboMP) October 22, 2022

雙方稱，協議會成為兩國未來10年安全合作的「羅盤」，兩國同意就可能會影響地區安全的緊急情況，進行諮詢和研究。

阿爾巴尼斯說，日本自衛隊將與澳洲國防軍成員一起在澳洲北部進行訓練和演習。

兩人簽署的另一份聲明提及，日本和澳洲同意加深與美國的三邊安全關係，並對違反國際規則和規範的國家採取行動。

岸田文雄稱協議是回應目前「日益嚴峻的戰略環境」，沒有點名提及任何國家。

日媒：關注華外交政策變化

中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）舉行之際，兩名領袖在聲明中也有提及中國。共同網稱，它們看來是在觀察中國國家主席習近平在新一個任期的外交政策將如何變化。

日澳領袖在聲明中確認台海和平穩定的重要性，以及對於中國申入TPP表示謹慎。

內文寫道：「經濟脅迫與錯誤的貿易限制操作，與協定（CPTPP）的目標及高標準是有矛盾的。」

中國2021年秋季正式提出加入TPP的後續安排，即加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。