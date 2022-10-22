美國中期選舉｜不論民主或共和黨勝出　中美關係將維持緊張

美國中期大選即將在11月舉行，民主黨的拜登（Joe Biden）會希望維持在國會的優勢，但共和黨能取得國會控制權的機會不少。中美問題是兩黨少有一致同意的議題，因此中期選舉的結果，似乎不會為中美關係帶來改變。



眾議院共和黨領袖，麥卡錫（Kevin McCarthy）在9月曾表示，中國共產黨過去50年「對美國的生活、經濟、工作、企業、文化、制度、以致未來都發起了攻擊。」

若共和黨能在中期選舉中獲勝，麥卡錫將很可能成為國會議長。眾議院外交事務委員會中國特別工作組主席，共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）亦表明，如共和黨取得國會控制權，美國將通過更嚴厲的立法，以取得與中國競爭的勝利。

圖為10月18日，眾議院共和黨領袖麥卡錫在國會後發言。麥卡錫表明需更強硬地對待中國。（AP）

麥考爾在新聞發布會上表示：「我的首要任務是停止向中國出口美國的技術，以阻止他們建造戰爭機器，然後反過來將矛頭對着我們。」

除以上兩人外，多位共和黨議員亦承諾會更針對中國，讓美國在確保供應鏈到新冠肺炎溯源等問題上採取對華更強硬的立場。他們批評拜登（Joe Biden）政府軟弱，可見共和黨贏得了中期選舉的勝利，美國對中國的態度將更強硬。

然而，即使民主黨能取得勝利，保持國會參眾兩院微軟優勢，拜登對華政策仍可能保持鷹派。拜登保留了前特朗普（Donald Trump）總統時代許多的政策，包括對中國商品徵收高額關稅，和遏制北京在印太地區的影響力。

美國史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，在特朗普政府時代，中國人會希望民主黨獲勝：「但在拜登政府執政兩年後，我想中國人已意識到，兩者都不會改變對中國的共識。」「甚至會有人說在拜登的政策下中國會更難受，因拜登懂得如何調整政策，並聯同盟友和夥伴共同抗衡中國。」

孫韻表示，若共和黨重奪國會，那中美在僅餘的合作地方，例如共同應對氣候變化和疫情等的空間會進一步縮小。而這會造成問題，因北京會視中美關係有如交易，為了確保兩國合作，美國必須在中國認為有競爭的地方作出讓步，共和黨的全面對峙會讓合作變得更困難。

但整體上看，不論民主黨或共和黨取得勝利，或不論誰會成為2024年的總統，美國對華政策都不會有太大改變。