英國首相寶座之爭｜再挑戰選黨魁　辛偉誠訪拜相在望　爭議也不少

撰文：房伊媚 許懿安
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英國保守黨黨魁選舉提名會10月24日結束。前首相約翰遜（Boris Johnson）已宣布不會參選，只剩下前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）和下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特）競逐。由於莫佩琳目前僅24人支持，而料已獲146人公開支持的辛偉誠會成為英國下一任首相。

英國保守黨將選出新黨魁，取代10月20日辭職的首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）。辛偉誠在9月5日的黨魁選舉成為她的手下敗將後，如今再成為黨魁大熱人選，有望成為英國首位非白人首相。

辛偉誠1980年5月12日在英國英格蘭南安普敦（Southampton）出生。他的祖父母來自印度旁遮普邦（Punjab）。

印度展望網站（Outlook India）10月21日稱，辛偉誠的家人為求改善生活先移民到東非，但當地出現排印問題，他的祖父又攜家人移民英國。辛偉誠因此英國出生。

圖為2022年9月5日，卓慧思（左）和辛偉誠抵達倫敦伊利沙伯二世女王中心，等待公布保守黨黨魁競選的結果。辛偉誠雖然落敗，但說不定在個多月後的下週，他會成為新任英國首相。（AP）

他求學經歷堪稱全程開動學霸模式。他先在英國牛津大學（University of Oxford）修讀哲學、經濟學和政治學，2001年畢業。2006年他在美國史丹福大學（Stanford University）取得工商管理碩士（MBA）學位。

他投身社會後也是平步青雲，2001年至2004年效力高盛（Goldman Sachs），任職分析師，又曾為對沖基金合夥人。2015年他投身政界，曾任地方政府副部長、財政部首席秘書，並於2020年擔任財政大臣。

英國前財相辛偉誠是商而優則仕的典型，只是外界暫時未知，他能否複製自己在金融業的成功經歷。圖為他7月15日在倫敦出席保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。（AP）

辛偉誠在仕途上再下一城的首個機會在7月出現，保守黨因時任黨魁約翰遜辭職，9月5日再選黨魁。可惜他在最後一輪不敵卓慧思

他在競選時承諾回歸傳統的保守經濟價值觀。外界的看法是，倘若他當選，該黨將審慎理財，或回歸「緊縮經濟學」。

英國保守黨：圖為2022年8月31日，時任英國外交大臣卓慧思（右）與前財相辛偉誠（左）在倫敦出席拉票活動，為保守黨黨魁選舉做準備。（AP）

暫獲最多議員支持

見證過卓慧思「迷你預算」風波的他，對國家經濟看法會否改變？這暫未可知。我們現在知道的是，不止一個英媒稱，辛偉誠是首個獲得100個保守黨議員支持的保守黨議員。

相比已有3名部長級人馬點頭支持的約翰遜，辛偉誠的聲勢並不遜色。

英國廣播公司（BBC）稱，357名保守黨議員中，差不多近半（182名）已公開表達屬意的黨魁人選。

BBC估計，辛偉誠已得逾100議員支持，達到獲得提名的門檻。

BBC迄今統計結果是：

辛偉誠：146名議員

約翰遜（Boris Johnson，英國前首相）：57名議員

莫佩琳（Penny Mordaunt，英國前防相，現任下議院領袖）：24名議員

辛偉誠：圖為2022年5月26日，時任英國財相辛偉誠身處倫敦唐寧街。（Getty）

在任表現譭譽參半

對於急需收拾卓慧思留下的爛攤子的英國，其財金經驗，在有份投票的心目中是加分的特質。

辛偉誠在2020年2月至2022年7月5日擔任財相，當時實施的政策曾贏得掌聲。在英國受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而實施封城措施期間，他推出價值數十億英鎊的支援計劃，向被迫放無薪假的員工提供援助並保障就業，被評為德政。

另一方面他支持對能源商徵收暴利稅、提高英國稅收至數十年來最高水平，引起外界的質疑。

他希望透過這些措施令政府可獲取資金、支援國內家庭。惟民眾「不收貨」，印度展望網站（Outlook India）10月21日稱，他被批評沒向國內家庭提供足夠的生活費支援。

他支持限制難民人數、以及支持政府與盧旺達達成的協議，將部份嘗試進入英國的難民送往盧旺達英國反對派政界人士和難民團體批評這計劃不人道、不可行、以及浪費公共資金。

圖為2022年8月23日，英國保守黨黨魁候選人辛偉誠在伯明翰（Birmingham）參加husting（競選演講拉票活動）前在會場與支持者握手。（AP）

派對門醜聞拖累　形象受損

辛偉誠在任財相期間操守為人詬病。他被指是帶頭「跳船」、離開約翰遜內閣，導致他在壓力中被迫下台的人。辛偉誠和前衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）7月5日帶頭辭職後，政府48小時內有逾50人請辭逼宮。

他身為內閣要員，理應以身作則，道德上卻有可議之處。英政府2020年因新冠肺炎疫情實施「封城令」時，首相府之後被揭違反防疫規則、舉辦派對。辛偉誠2020年6月有出席其中一場為慶祝時任首相約翰遜（Boris Johnson，又譯作強生）生日而舉辦的聚會。

首相府4月12日公布，警方指約翰遜和辛偉誠違反防疫措施，所以向他們發出定額罰款通知書。

辛偉誠：圖為2022年7月23日，英國前財相辛偉誠（右）與妻子及兩名女兒在格蘭瑟姆出席保守黨魁選舉的拉票活動。 （Getty）

老婆富可敵國　老公「堅離地」？

他3月23日接受英國廣播公司（BBC）節目《早餐》（Breakfast）訪問時，稱留意到麵包價格上漲的情況，但當被問到平時會買哪種麵包時，他答說家中有不同種類的麵包。他因而被指不明白民眾因經濟問題而買不起食物的苦況。

娶了一位富豪老婆，也導致他成為被批評的目標。阿克沙塔（Akshata Murthy）是印度第2大資訊科技公司印孚瑟斯有限公司（Infosys Limited）聯合創辦人穆爾蒂（Narayana Murthy）的千金。

阿克沙塔身家高達12億美元，比身家4.6億美元的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）還要多。她被指利用非定居身分（Non-Domicile）避稅，引起爭議。

英國首相寶座之爭｜辛偉誠尚未表態　英媒：他已獲逾百議員支持卓慧思內閣四大職位無白人男性　多名辛偉誠支持者遭清洗英國保守黨黨魁選舉結果今出爐　辛偉誠間接承認落敗英國保守黨魁選舉　卓慧思與辛偉誠的政綱有何分別？
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