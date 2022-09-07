卓慧思內閣四大職位無白人男性　多名辛偉誠支持者遭清洗

撰文：蕭通
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卓慧思（Liz Truss）獲委任為英國首相後，隨即公布內閣成員名單，四大職位中沒有一人是白人男性，富多元主義。多名選前高調支持前財相辛偉誠（Rishi Sunak）未獲邀入閣，退居後排議員。

新任財相將由非裔的前商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）擔任，外相是由非裔血統的前教育大臣祈維利（James Cleverly），內政大臣是印度裔前檢察總長柏斐文（Suella Braverman），衞生大臣則是白人女性、前就業及退休保障大臣高翠玲（Therese Coffey）。

多名支持辛偉誠的上屆政府閣員都未獲委任，包括前司法大臣藍韜文（Dominic Raab）、前交通大臣夏博思（Grant Shapps）和前衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）。料只有內閣辦公室部長前艾文浩（Michael Ellis）獲委任為檢察總長。

另外，國防大臣華禮仕（Ben Wallace）處理俄羅斯戰爭表現獲肯定，得以留任。卓慧思另一競選對手莫佩琳（Penny Mordaunt）則改任下議院領袖。

已公布的主要內閣成員名單：
財相：關浩霆（Kwasi Kwarteng）
外相：祈維利（James Cleverly）
內政大臣：柏斐文（Suella Braverman）
衞生大臣：高翠玲（Therese Coffey）
司法大臣：盧柏敦（Brandon Lewis）
蘭卡斯特公爵領地事務大臣：查學禮（Nadhim Zahawi）
國防大臣：華禮仕（Ben Wallace）

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