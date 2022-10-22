美國中期選舉｜共和黨倘控制國會禁墮胎　拜登矢言行使否決權

美國總統拜登誓言，如果共和黨人在下個月的中期選舉中贏得國會控制權，並通過法律在全國范圍內禁止墮胎，他將使用否決權來保護婦女的權利。



拜登星期五（10月21日）在接受美國全國廣播公司（MSNBC）採訪時被問到，如果共和黨人獲得立法機構的控制權，他將採取什麼措施來保護婦女的權利，他說：「（我將）否決他們所做的任何事情。」

這名民主黨總統本星期承諾，如果民主黨在下個月的選舉中獲勝，他將在1月份簽署一項法律，將墮胎權利編入法律。

拜登的民主黨人可能在11月的投票中失去對眾議院的控制權，也可能失去對參議院的控制權。拜登正試圖讓民主黨和它的支持者就墮胎權這一課題團結。美國最高法院近四個月前決定推翻具有里程碑意義的羅伊訴韋德案裁決，使墮胎權利受到極大的限制。

民主黨人在很大程度上支持墮胎權，而他們目前在眾議院擁有微弱的多數，並能通過副總統哈里斯投下打破僵局的選票，控制著對半分的參議院。共和黨人基本上反對墮胎權。

若要取消墮胎權，共和黨人就必須通過立法，但除非拜登簽署，否則它不會成為國家法律。

本文獲《聯合早報》授權轉載

