印度男輸血後死亡疑因注射果汁？法官稱血袋「另有其物」令人側目

印媒10月22日稱，社交媒體流傳一段影片指，印度北方邦（Uttar Pradesh）普拉亞格拉傑（Prayagraj）一名登革熱病人在醫院內輸血後死亡，原因是有人以含甜青檸汁的液體冒充血小板給病人使用。法官指血袋內的物質或不是果汁。



《印度斯坦時報》10月22日稱，普拉亞格拉傑30歲男子潘迪（Pradeep Pandey）10月14日因患登革熱而被送院。

他被注入假血小板，之後病情惡化，10月17日被轉送另一間私家醫院，最終在10月19日早上死亡。

社交媒體流傳的影片指，醫護人員為潘迪注入的其實是以含甜青檸汁的液體冒充的假血小板。

地方法官卡特里（Sanjay Kumar Khatri）10月21日表示，涉事血袋內不含果汁，但可能含有血漿。他說血袋已被送到實驗室，以查明當中所含的物質。

新德里電視台（NDTV）10月22日稱，普拉亞格拉傑警方已拘捕10名男子，他們涉嫌以血漿冒充血小板，售予登革熱病人家屬。警方表示，這些男子從血庫提取血漿，再將它們包裝成血小板出售。

血小板可用於治療登革熱病人，印度病人對血小板的需求很高。