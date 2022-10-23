普京倘用核武撳個掣就得？須經層層「關卡」　還有這些「變數」

英國太陽報報道，由於俄國在烏克蘭蒙受災難性戰損，瘋狂揮舞核武，外界憂心普京若發現自己被逼到絕境可能使用核武。該報列出普京下令發射核武所要採取的五個步驟，這五個步驟僅歷時10分鐘，就能導致重大傷亡。



太陽報指出，首先必須由普京本人開始有這個想法。俄羅斯2020年一份行政命令寫出該國會用核武作為「威懾」手段的情況，但「威懾」被定義為「防禦」，即使俄國正在攻擊他們認為是威脅的敵人。文件寫道：「俄羅斯聯邦認為核武是種威懾手段，使用核武意味着極端和被迫的措施，並採取一切必要措施減少核威脅和防止國家間關係惡化。」

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第二，若普京下定決心就會拿出代號「Cheget」的核武公事包。這個公事包是在1980年代早期開發，類似美國的核足球，公事包內有白色按鈕和卡片插槽，普京須把卡片插入才能執行下一階段。

第三，普京的命令會傳送到參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）領導的參謀部，軍隊將開始準備發射核武。俄軍擁有核武操控裝置稱死手系統（Dead Hand），俄語代號為周界系統（Systema Perimetr），能讓他們直接發射陸基飛彈。不過，專家認為普京軍隊可能已是太功能失調，將軍們可能無法在這個步驟阻止普京發射核武。

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接著，若參謀部同意執行普京命令，就會拿到發射密碼。密碼會被解鎖並發送給個別武器的指揮官，可能是發給能開啟行動的潛艦指揮官、飛彈發射井負責人和空軍領導人，他們收到密碼後將開始發射程序。太陽報指出，外界認為普京可能使用低當量的伊斯坎德爾飛彈等戰術核武。

最後，如果普京發射的是俄國爆炸力最強的核彈，可能在10分鐘內殺死數百萬人。俄國測試過爆炸力最強的核彈是50百萬噸級（megaton）的沙皇炸彈。太陽報指出，如果這種核彈投在倫敦會導致600萬人死亡，它的能量是二次大戰時美軍投在廣島和長崎核彈能量總和的1570倍。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】